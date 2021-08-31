滬深兩市向下　資源股呈弱

中國8月官方製造業PMI降至50.1，略遜預期；內地股市普遍下跌，滬綜指低開9點或0.26%，報3,519點；深成指低開15點或0.11%，至14,407點；創業板指數則高開2點或0.06%，至3,273點。

板塊方面，有色金屬股跌0.8%，煤炭股跌0.6%，石油股跌0.3%；而地產股升0.2%，飛機製造股升0.7%。

個股方面，兆易創新跌停板，公司2名股東擬合計減持不逾3.21%股份。海天味業亦跌停，公司上半年淨利潤33.53億元人民幣(下同)，按年增約3%，第2季度營收淨利出現「雙降」。

伊利股份高開逾3%，公司上半年淨利潤53.22億元，按年升42%。

廣發証券升0.3%，中金將其評級上調至「跑贏大市」，目標價調升至22.87元。

中國8月份官方製造業採購經理指數(PMI)為50.1，預期為50.2，前值為50.4；非製造業PMI 為47.5，預期為52，前值為53.3。至於8月官方綜合PMI則為48.9，前值為52.4。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，8月份製造業擴張力度減弱，景氣面收窄。