Delta病毒肆虐越南　部分歐美品牌將工廠搬回中國

新冠Delta變種病毒肆虐，正在給某些國家製造業的生產能力造成巨大影響。由於這些製造業的出口對象主要是歐美國家，這也給歐美國家帶來了巨大的供需壓力。尤其是今年的年末商戰，歐美企業恐怕很難再像往年那樣確保大量的低成本商品得到供應。一些企業表示，他們又在考慮把工廠搬回中國。

以越南為例，當地新冠疫苗第2針的接種率不足3%，但過去6周疫情大爆發，當地政府不諱言，病毒傳播速度非常快，以至無法追蹤感染路徑。在亞洲各國中，越南的新冠病毒疫苗接種工作開展的相對較晚。據英國牛津大學的統計顯示，目前僅約16%越南人完成接種新冠疫苗第1針，但接種的疫苗種類雜亂。

面對疫情嚴峻，越南政府對國內工廠下達最新指令，要求它們暫時關閉或大少上班員工數目，指令一出，令多個嚴重依賴越南生產線的歐美品牌如Adidas、Crocs及Steve Madden等陷入困境，特別對於美國，越南是僅次於中國的最大鞋服類商品來源國，越南出口到美國的鞋類佔美國鞋類商品進口總量的30%以上。

Nike及GAP等逾80家鞋服類企業今年8月中旬曾給美國總統拜登寫信，要求美國政府加強對越南無償提供新冠疫苗的速度。鞋服類企業在信中表示：「越南鞋服類產業的健全性直接影響美國的產業健全性」。一名美國政府的知情人士透露，7月初以後，美國政府向越南提供500萬份的疫苗。

據Adidas透露，該公司大半越南工廠由7月中旬就陷入生產停滯狀況。據統計，該公司約28%產品來自越南工廠，受此影響，下半年6億美元的銷售額恐難達成。

受中美貿易摩擦影響，部分歐美企業將工廠由中國轉移到去越南，但現在又受疫情衝擊。美國鞋業製造商WOLVERINE的大部分產品都是在越南生產，現在其越南工廠全部關閉，令生產受壓。公司CEO稱，受越南疫情影響，供應鏈處於極端不穩定。為降低風險，已經又將部分生產轉移回到中國了。