鄧聲興：滙景控股盈利能力穩升　支持位1.75元

政府早前針對內房設立「三條紅線」，進步一加大監管，使得房地產業將會迎來新的挑戰，但因集團自身財務狀況健康，淨負債率僅14%，低於一般內房股，故在全新的經濟和政策環境下，仍保持穩健的發展態勢。

集團制定「一主一核兩翼」的業務格局，不斷提升自身核心競爭力及可持續發展能力，選擇並收購具有戰略性區位優勢的地塊。截至6月底，集團土地儲備約357.9萬平方米，包括26個項目及5塊土地，分別位於大灣區、長三角城市群、長江中游城市群及成渝城市群的12座城市。未來隨着集團進一步深耕粵港澳大灣區，提升其於所在區域的市場份額，將為集團帶來新的利潤增長點。阻力位為2.19港元，支持位1.75港元。

意博資本亞洲有限公司執行合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)