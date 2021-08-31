【瑞通推介】騰訊跌3%　資金撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對聯儲局急速收水的憂慮紓緩，道指周一(30日)收報35,399點，跌55點或0.2%；不過納指收升0.9%，創收市新高。恒指周一收報25,539點，升131點或0.5%，終止3連跌走勢。周二(31日)早段再度向下，最多跌逾400點，一度跌至25,100點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾5,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,300萬元，反映好倉投資者趁反彈減倉。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

內地嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務。騰訊控股回應會嚴格遵守要求。騰訊股價3連跌後，周二早段再挫逾3%，跌穿450元。周一有近3,900萬元淨流入騰訊好倉，為最多資金淨流入之個股好淡倉項目。

美團第2季非國際財務報告準則經調整虧損22.17億元人民幣，勝市場預期，收入按年增加77%至437.59億元人民幣。管理層指，數據安全監管可能對公司營銷廣告帶來一些影響，要再作評估，而各項業務會主動落實監管要求。另外，市場監管總局披露，對美團收購摩拜未依法申報開展調查工作。美團周一收升1.5%於228.4元，續守10天和20天線，周二早段漲逾3%，高見237元，其後倒跌，曾低見223.6元。周一有約4.2億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，約10萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾120萬元淨流入。

吉利汽車公布極氪智能科技向5名投資者以5億美元發行及配發合共1.26億股優先股，分析認為可提升極氪的品牌知名度，也是建立所有參與者利益一體化生態系統第一步。行業消息方面，明日(1日)起至年底，湖北將開展乘用車以舊換新活動。吉利周一曾上漲6.4%至27.45元，收市維持4.3%升幅，報26.9元。周二早段爭持，27元附近上落。逾580萬元在周一淨流出其好倉，淡倉則有逾130萬元淨流入。

李寧周一首次「紅底」收市，報101.4元，上漲3.2%，連升3日，並與6月28日創下的105元歷史高位相距不遠。李寧將於下周一(6日)起正式生效成為恒指及國指成分股，市場憧憬股份或會受惠被動基金買盤。另外，李寧附屬公司收購上海凱橋文化廣場辦公樓層，涉10.34億元人民幣。李寧周二早段窄幅上落，力守百元關，其後升1%，高見104.5元，逼近歷史高位。周一有近340萬元淨流出其好倉。

中遠海控上半年收入1,392.64億元人民幣，按年增加88%；純利370.98億元人民幣，按年增長31.6倍。股份周一最多升逾5%，高見15.28元，收升4.7%於15.18元，升破上周高位。周二早段回吐超過5%，低見14.34元。周一分別有超過1,100萬元和逾30萬元淨流入其好倉和淡倉。

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