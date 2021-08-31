【高盛推介】騰訊受壓　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：內地周一(30日)再度收緊未成年人網絡遊戲時間，於近日印發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，當中提及所有網絡遊戲企業，僅可在周五至周日，及法定節假日每日的晚上8時至9時，向未成年人提供1小時服務，其餘時間禁止。

騰訊控股於早前經歷4連升後，於上周四(26日)起連跌，當中周一跌約0.1%，周二早段再度受壓。早上低開約0.6%後跌幅擴大，最低見447.2港元，為連續第4日下跌，累計至今跌逾5%。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金繼續積極部署好倉，錄得約3,900萬元資金流入，為周一最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約3,020萬元，牛證則錄得約880萬元資金流入，並分布在各收回區域的產品。

淡倉方面，則見周一部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至480元以下收回價的貼熊。

觀察港股通資金流向，北水周一繼續沽出騰訊，錄得約8億元資金淨賣出。

騰訊購證22441，行使價500元，2021年11月24日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、行使價450至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.4倍，熱門條款。

騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿8.5倍，價外。

騰訊牛證59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛證52570，收回價390元，行使價387.2元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，近60元收回距離遠牛。

騰訊沽證25307，行使價348元，2022年1月26日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低街貨。

騰訊熊證61736，收回價490元，行使價493元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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