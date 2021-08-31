別想太多！iPhone衛星通訊不可能明年前推出

被譽為「地上最強蘋果分析員」的天風國際證券分析師郭明錤早前爆料，即將推出的iPhone 13硬件規格可支援低軌道衛星通訊(LEO)，讓用戶在沒有4G或5G覆蓋的範圍，也能透過衛星進行通訊，令一眾「果粉」無限遐想。然而，外媒引述消息人士指出，iPhone導入衛星通訊的計劃只會在緊急用途上使用，而且未能與iPhone 13同步推出。

外媒引述另一消息人士稱，儘管iPhone 13可能搭載衛星通訊所需硬體，其功能不太可能在明年前就推出。報道稱，預期iPhone 13第一個衛星功能是「緊急衛星訊息」，當沒有網路及電話訊號覆蓋時，用戶可以透過衛星網路對緊急服務、聯絡人發送簡訊。第二個功能是「緊急通報工具」，可通報重大事件，如飛機失事或沉船等。

據悉，Apple於2017年來開始研究及探索衛星傳輸技術，並將衛星通訊計劃命名為Stewie，將限制簡訊字數並能自動發送給緊急聯絡人，該功能有利山區或湖泊等偏遠及沒有網路服務的地區。Apple甚至考慮最終部署自家衛星，但短期仍可能先依賴現有的衛星網絡。

部分人士猜測，Apple部署iPhone未來將成為衛星手機，使用戶不須依賴手機網路就能上網，計劃最初服務範圍將以緊急用途為主。這也意味Apple將與Garmin較勁，後者允許用戶透過衛星網絡發送簡訊或求救。此外，若要能連接到衛星，Apple需要相關傳輸晶片，目前還不清楚其衛星系統將利用哪些緊急服務或供應商。Apple曾表示已與一家公司簽署開發新服務的協議，市場猜測Globalstar將獲採用。