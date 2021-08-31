瑞銀：料下半年內地經濟偏弱　財政政策將更寬鬆

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤在電話會議上指，近日內地PMI下行是可以理解，一方面是疫情變化，加上對供應端的破壞，預料下半年經濟持續偏弱，因此財政政策將更寬鬆，以對沖疫情的影響。

該行預測，2021年全年中國經濟增長為8.2%，明年則為5.8%；今年底CPI增長2.8%，明年年底增長1.6%；今年國內10年期國債利率為2.8%，明年增至2.9%；今明兩年人民幣偏強勢，人民幣兌美元將維持在6.4水平。

對於美國聯儲局近日宣布將縮減買債規模，該行早前已預料今年底前聯儲局將縮減量寬，基本上是市場預期之內，而目前10年期國債息率的增速不快，仍處於較低位置，相信聯儲局及國內在政策處理上已更有經驗，加上疫情對國家的影響較少，而且經濟已提前復甦，縮減買債規模的消息對中國經濟影響不大。

對於近期內地收緊對多個行業的監管，她表示短期對行業有一定影響，但長期有利中小企的行業競爭，大企業經歷監管收緊後，將具更高可持續性。她指若政策能強調市場化，穩定投資者信心，相信對宏觀經濟的影響有限。

她認為，從監管的出發點考慮，譬如社會公平，如基礎教育和醫藥等將會是未來監管的對象。另外，還有數據流通和使用，以及反壟斷的平台經濟等，短期造成這些行業的股價調整，但中國繼續改革開放的大方向，長遠不會影響外資投入。不過，數據相關的企業赴美上市擔心受國內監管，未來步伐將放慢。

至於內地加強房地產及地方融資平台的監管，她形容內地政府的出發點是控制風險及去槓桿，過去幾年都有實行房住不炒，相信不會再大力打壓，令樓價大起大落。她預料，政策導致下半年房地產銷售會下降，但房地產投資維持中個位數的增長，明年則維持低個位數的增長。地方融資平台方面，若基建投資跌幅過盛，政策可能會加大地方債，但目前尚待觀察。