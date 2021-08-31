瑞銀：短期A股有調整壓力　第4季為逆轉時刻

瑞銀證券A股策略分析師孟磊表示，美國聯儲局在過去3次加息中，重要的時間點均落在市場的熱烈討論，相信9至11月對市場的影響較為明顯，尤其是新興市場如港股有一定衝擊，資金有流出壓力，但對A股則沒有太大影響，原因是海外市場在A股的佔比不到5%，教育股及互聯網股的佔比不大、而且北上資金沒有明顯的淨流出。

對於內地進一步收緊未成年人士網絡遊戲時間，他認為市場對監管消息偏向有負面情緒，但遊戲在互聯網公司的收入佔比較低，對企業業績影響有限，但或影響遊戲活躍度，要再測算估值和盈利變化。

由於互聯網監管仍未有實際落地，他預料下半年會有更多監管新聞，互聯網板塊股價會有較大壓力，故該行建議低配互聯網，並看淡基礎材料、工廠機械及房地產板塊，但可增持銀行、家用電器、必需消費、電動車、醫療保健、自動化及可再生能源類股份。

高利潤的消費行業，如白酒業的基本面沒有變化，更多是監管方面影響股價，他建議可在第4季開始部署。短期內市場擔心內地出手打壓消費行業會令估值會有折扣，加上7月及8月的消費支出及居民消費信心沒有太大反彈，但隨着疫苗接種進度理想，積壓多時的消費需求或在第4季釋放。

他形容，監管政策令市場成為「驚弓之鳥」，但過往中國的監管周期約1年，相信當罰款落地，監管政策亦將接近尾聲，但投資者仍需時恢復信心，加上下半年經濟放緩，A股短期內仍有調整壓力。

至於航運股方面，該行認為8月底至9月為航運旺季，目前運費高企，隨着全球接種率上升，料明年疫情過後結構性因素不能維持，運費會有回調。

目前國內外股市波動性大，其一是對嚴厲的監管政策的擔憂導致下半年外資流出，其二是經濟增長遲緩，短期股市具調整壓力，但長遠可部署國內市場博反彈。

下半年該行的中國CFO調查顯示下半年的企業收入和利潤率樂觀，但業績期過後大行未有上調盈利增速預期，他解釋這因去年上半年的基數太低，今年上半年的盈利增速不能作準。該行預料下半年整體企業的盈利較為穩定，但市場不會由基本面主導，反而更多是由流動性主導。

該行預料未來將會有1次降準，貨幣政策會輕微放鬆，加上信貸增速有望於10月見底，另外將會有更多公募基金發行，長遠為股市提供更多資金，他認為目前估值已回落至5年平均值附近，為適合長期投資者進入的時間點。

另外，製造業可受惠進口替代和資本支出的上行周期，國內相比其他國家的高端產品佔比不大，具很大的潛力，非金融A股的資本開支的同比增速亦有所加快。美國、歐洲的PMI高企，投資者還可留意出口受惠於海鮮外需求的韌性。