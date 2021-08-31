報告：次季香港豪宅租金按季升1.4%　半山漲幅最大

仲量聯行最新《住宅銷售報告》顯示，今年第2季香港豪宅租金按季上升1.4%，為2019年第3季以來首次錄得升幅，相信是經濟復甦較預期強勁，帶動豪宅需求出現回升迹象。

各主要分區當中，以半山豪宅租金升幅最大，在區內供應有限的情況下，租金按季上升2%。而現時租金較2019年底相對地低，也是部分租戶遷往較大單位以提升居住質素的誘因。

該行香港項目策劃及顧問部資深董事李遠峰表示，隨着2019年第3季至2021年首季租金累積下跌16%，不少租戶已把握負擔能力提升的機會，由中型單位遷至大型單位。

外籍人士一向是本地豪宅租賃的主要客源，但如去年一樣，今年上半年旅遊限制導致抵港外籍僱員人數有限。由於來港的外籍僱員人數顯著減少，現時豪宅租賃市場主要由居港人士支撐。2021年上半年，睇樓活動相對2020年的低迷時期已有所回升，隨着社交距離限制逐步放寬，租賃市場亦已逐漸回暖。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝指出，隨着在家工作模式日益普及，部分租戶希望提升居住環境以配合工作需要，導致大型住宅單位需求有所上升。市場上部分矚目的成交個案，租戶主要為內地中資企業的高級管理層。此外，受企業房屋預算縮減所影響，部分外籍僱員由山頂遷往半山區或更遠的新界區，亦帶動上述區域高級住宅租務需求上升。

李遠峰補充，展望未來，由於香港仍實施旅遊限制，預料短期內來港的外籍僱員人數將維持有限。但預期2021年第3季住宅租務查詢將會增加，因為暑假向來是物色住屋的傳統旺季。此外，由於各界憧憬年底前能恢復通關，預料豪宅租務市場將會穩步好轉。