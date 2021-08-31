【高盛推介】美團業績勝預期　午後急漲跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：近日市場焦點的美團中期業績，終於在周一(30日)收市後公布。截至今年6月底止，美團中期雖錄得按非國際財務報告準則經調整虧損淨額61.09億元人民幣，但仍勝市場預期。而期內收入則達807.75億元人民幣，按年升94.8%。及後雖有部分券商下調對美團目標價，但仍給予「買入」等看好評級。

美團周一升約1.5%，周二則早上高開約3.4%後曾倒跌。午後升幅擴大，最高見245港元，突破一個月高位，跑贏大市。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五(27日)錄得約190萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。認沽證則於上周五及本周一共錄得約170萬元資金流入。

牛熊證方面，則見牛證於周一繼續獲資金流入，有約170萬元，並較集中在200元收回區域的產品。而熊證於周一亦獲資金轉向流入，有約50萬元，並較集中在240元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見周一北水繼續沽出美團，錄得約4.2億元資金淨賣出。

美團購證21868，行使價274.08元，2021年11月23日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低街貨。

美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、行使價240至260元間產品中，槓桿最高。

美團牛證61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

美團牛證61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價街貨最低。

美團沽證12846，行使價228.6元，2021年11月5日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、低街貨。

美團熊證55287，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，相近收回價近中槓桿最高。

美團熊證55674，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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