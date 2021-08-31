【高盛推介】美團業績勝預期 午後急漲跑贏大市
2021年08月31日 14:56
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：近日市場焦點的美團中期業績，終於在周一(30日)收市後公布。截至今年6月底止，美團中期雖錄得按非國際財務報告準則經調整虧損淨額61.09億元人民幣，但仍勝市場預期。而期內收入則達807.75億元人民幣，按年升94.8%。及後雖有部分券商下調對美團目標價，但仍給予「買入」等看好評級。
美團周一升約1.5%，周二則早上高開約3.4%後曾倒跌。午後升幅擴大，最高見245港元，突破一個月高位，跑贏大市。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五(27日)錄得約190萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。認沽證則於上周五及本周一共錄得約170萬元資金流入。
牛熊證方面，則見牛證於周一繼續獲資金流入，有約170萬元，並較集中在200元收回區域的產品。而熊證於周一亦獲資金轉向流入，有約50萬元，並較集中在240元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見周一北水繼續沽出美團，錄得約4.2億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購證(21868)。貼價選擇可留意屬行使價240至260元間產品中，槓桿最高的美團購證(23012)。牛證方面的貼牛選擇可留意美團牛證(61732)，與現價有約25元收回距離。遠牛選擇可留意美團牛證(61720)，與現價有約35元收回距離。
美團購證21868，行使價274.08元，2021年11月23日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低街貨。
美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、行使價240至260元間產品中，槓桿最高。
美團牛證61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團牛證61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約2個月，屬貼價的低街貨美團沽證(12846)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊證(55287)，與現價有約15元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊證(55674)，與現價有約25元收回距離。
美團沽證12846，行使價228.6元，2021年11月5日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、低街貨。
美團熊證55287，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，相近收回價近中槓桿最高。
美團熊證55674，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。