索羅斯指內地不懂市場經濟　股市反彈是「騙局」…

國際金融大鱷索羅斯在外媒撰文指出，內地對民營企業的打壓，顯示出其不懂市場經濟，沒有投資者對這麼樣的中國有經驗。

索羅斯表示，內地與經濟現實對撞，對民企的打壓嚴重拖累經濟。最脆弱的產業是房地產，尤其是住房。內地享有20年的地產榮景，如今已到結束，又指內地最大型房地產公司負債纍纍、瀕臨違約，恐導致破產。

他表示，根本原因是比內地官方數據低許多的出生率，當局想改變該狀況，卻讓事情變得更糟。他說，中產階級家庭不願生養更多孩子的一個原因是他們想確定孩子有光明的未來，結果龐大的補教業因運而生，而該產業則是由美國投資者支持的內地企業主導。近期內地嚴禁營利取向的補教業，成為紐約上市中企與空殼公司遭拋售的重要因素。

索羅斯認為，內地不懂市場如何運作，結果讓中概股的拋售太過火，開始傷害全球的中國標的物。有鑑於此，內地金融當局出面安撫外國投資者，市場報以強勁反彈，但這是「騙局」。內地把所有中企視為國家工具，而在強彈時買進的投資者正面臨乍然驚醒，這些人不僅是清楚知道自己在做甚麼的投資者，還包括為數更多、透過基金與其他退休儲蓄而曝險的人。

索羅斯呼籲，美國國會應通過一個跨黨派法案，明確要求資產經理人只能投資治理結構透明、與股東立場一致的企業。該規則顯然應適用於退休基金與其他退休投資組合所選擇的績效基準。如果國會制定相關措施，將提供美國證券交易委員會(SEC)需要的工具，來保護美國投資者，包括那些沒有意識到持有中國股票與中國空殼公司的人，此舉也符合美國以及更廣泛的民主國家國際社群的利益。文章總結稱，儘管SEC主席詹斯勒一再對投資中國的風險提出警告，但外國投資人難以認清該風險，他們總是看到中國安然渡過許多艱難。沒有投資人對眼前的中國有經驗，因此等待他們的將是猛然醒覺。