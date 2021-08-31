疫情下寫字樓變住宅區　實體零售與餐廳黃金時代成過去…

過去，世界經歷過不少次瘟災。14世紀的鼠疫，帶走了歐洲三分之一的人口，帶來了文藝復興的城市空間改革、建築師和測量員的誕生；19世紀的霍亂，給巴黎的香榭大道、紐約的中央公園、倫敦的現代下水道系統、室內水管管線，催生了郊區；20世紀的肺結核、傷寒、小兒麻痹、西班牙流感，迎來了現代主義、通風、住商分離，擁抱玻璃和鋼鐵。那眼前作為本世紀最大的瘟疫，新冠病毒將會如何改造城市的樣貌？

外媒引述的例子，是Zoomburb、Zoomcities崛起。在家工作鬆綁了居住選擇，人們逃離空間狹小，房價高昂，百業關閉的死城，有的搬往郊區，形成Zoomburb(Zoom＋suburb，空間＋郊區)，有的移居更便宜的小城市，形成Zoomcities(Zoom＋cities，空間＋城市)。美國萊斯大學金德城市研究所（The Kinder Institute for Urban Research）所長富爾頓（William Fulton）觀察，三藩市的居民西進，定居隔壁俄勒岡州的本德市甚至是千里之外，以盛產薯仔薯聞名的愛德華州的博伊西；紐約的居民則往北來到加拿大邊境，復興了長期蕭條的水牛城和錫拉丘茲至遠至國境之南的德州。

過去幾年，全美房價最高的大城市持續流失人口，新冠病毒只是加速了人口的外流。但沒有永遠的觸底，一旦這些郊區或城市的房價過高，數碼游牧民族又將拔營，尋找新的牧草地；或有一日回歸房價修正的大城市，屆時城市又將死而復生。

其次是，過去三、四十年來，下城(downtown)靠着寫字樓與上班族的需求而生。新冠疫情改寫了未來的辦公生態，也改寫了下城的命運。房地產專家預測，疫情過後，多數上班族一周可能只有三、四天在辦公室，辦公空間的需求恐將下降10到20%。而且，既然能在家辦公，非進辦公室不可的理由多是會議需求，預估未來將強調會議場所而非辦公空間。

富爾頓也預測，空置的辦公大樓或會改作住宅大廈，原先入夜就人去樓空的市中心，或許會出現萬家燈火。但少了辦公室和上班族，城市餐廳的黃金時代將下台一鞠躬。

此外，疫情對餐廳的衝擊不小，有人預測餐廳數量會大幅減少，改為健身房。美國《大西洋月刊》(The Atlantic)報道，疫情期間餐廳營收縮水六成，線上訂位平台直接觸底，高級餐飲、午餐和消夜受創最重，獨立餐廳幾乎撐不下去，只剩口袋夠深的大型餐飲連鎖。

投資銀行摩根大通的報告指出，新冠疫情迫使消費者上網購物，消費習慣改變後，「即使實體店面重新開張，這股趨勢也很可能持續下去。」購物中心作為美國重要的零售地景，它們曾是美國的文化象徵、消費火車頭，與實體的「社交媒體」。90年代極盛時期，全美多達3,000多家；疫情過後，零售專家預測只會剩下150至200家。

紐約市少了地鐵，還像紐約嗎？然而，宛若城市血管的公共交通也是快速傳播病毒的溫床，疫情過後，公共交通該往哪裏去？城市的人們該如何移動？

開車不是一個選項。城市裏，不是人人養的起車和車位，於是，有些城市開始做起實驗⋯⋯封城後，意大利的米蘭推出「開放街道」計劃，將35公里長的街道改造為單車道和步行區，讓人們可以有足夠的空間，安全地在城市裏移動。巴黎也在2020年提出「15分鐘城市」的規劃，主張民眾應該在步行或騎單車車15分鐘內，就能達到辦公室、學校、醫院等地，以免活動範圍遭限制時，引發生活與經濟崩壞。

此外，哥倫比亞首都波哥大，擴大了約76公里的單車道，幫大眾運輸的紓「困」；加州奧克蘭封閉119公里、約全市1/10的街道，讓行人能保持社交距離。柏林、布達佩斯和墨西哥城也可見類似的計劃。至於公共交通，達爾豪斯大學規劃學院院長Ahsan Habib接受加拿大廣播公司採訪時表示，城市必須設法改造車站、座位安排，讓大眾運輸不再擁擠。