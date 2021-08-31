鋁價升至近10年高位　傳內地減產如火上加油…

外媒報道，在全球經濟復甦之際，多種原物料價格飆升，鋁價已連續第7天上漲，接近10年來的最高價。中國可能減產的消息引發供應短缺的擔憂，鋁價恐將突破新高。

報道指出，倫敦金屬交易所(London Metal Exchange，LME)銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫6種基本金屬普遍走高，其中鋁期貨今年漲近40%，僅次於錫，昨午LME鋁價已升穿每公噸2,700美元關，逼近2018年4月高位2,718美元，也是自2011年5月以來的最高點。以收市價計，鋁價正處於逾10年來最高點。

為了回應北京節電、減排運動，消息指內地生產金屬的主要省份廣西，將削減包括鋁等能源密集原料的產量。新疆自治區先前從8月開始實施類似限制。內地生產全球約60%的鋁，該國一些主要冶煉廠周一在視訊通話中承諾會確保供應，避免惡意投機、非理性漲價。

其他基本金屬今日也普遍走高，如銅上漲0.7%，因智利2個主要礦山(佔全球逾25%產量)接近罷工。高盛集團、花旗集團、金屬及能源貿易巨頭Trafigura皆預測未來金屬價將進一步上漲，因為全球經濟隨然正在復甦加速，但市場供不應求日趨嚴重。