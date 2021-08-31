富途第二季盈利按年增逾倍　付費客戶升2.3倍

互聯網券商富途控股(美股:FUTU)公布，第二季盈利5.33億港元，按年增長1.25倍，按季則倒退54.06%。按非公認會計準則(Non-GAAP)經調整盈利按年上升1.26倍至5.5億元，按年則下降53.32%。

期內，收入按年增長1.29倍至15.76億元，按季則減少28.47%；其中經紀佣金及手續費收入按年升94.79%至7.97億元，而利息收入亦按年漲1.93倍至6.1億元，惟分別按季下降39.79%及7.32%。

第二季付費客戶總數按年增長2.3倍至100.07萬；註冊客戶總數達231.6萬，按年上升1.42倍；用戶總數則按年增66.8%至1,550萬。客戶總資產升2.53倍至5,032億元。2021年第二季度日均客戶資產為4,702億元，較2020年同期增加2.95倍。總成交額為1.3萬億元，按年升1.04倍，其中美股成交8,423億元，港股成交4,473億元。每日平均收入交易 (DART)按年增長 1.05倍至54.09萬。

上半年計，盈利按年飆3.33倍至16.96億元；非公認會計準則(Non-GAAP)經調整盈利達17.29億元，按年漲3.28倍；收入達37.81億元，按年增加2.2倍。