金價企穩1810美元　道期升79點

美匯指數報92.5；港匯見7.7819；離岸人民幣(CNH)報6.4567；美元兌日圓報109.83；歐元企1.183，英鎊處1.3794。金價報1,818美元。布油報72.75美元，紐油報68.58美元。比特幣企4.7萬美元水平。道指期貨升79點。

●市後關注點

-22:00 美國7月待完成房屋銷售(按月)

●港股在8月最後一個交易日表現反覆，恒生指數收市報25,878點，升339點或1.33%。大型科網股大反彈，美團飆9.01%；阿里巴巴升4.61%；騰訊升3.3%。恒指全月累跌83點或0.32%；科指累跌173點或2.55%。

●中國經濟：

-中國8月官方製造業PMI降至50.1，創1年半低位。

-9月1日新學期重點「歸零」，北京中小學上課時間設限。

-傳外管局就企業對「匯率風險中性」管理預案摸底。

—鋁價升至近10年高位，傳內地減產如火上加油...

●Delta病毒肆虐越南，部分歐美品牌將工廠搬回中國。

●別想太多！iPhone衛星通訊不可能明年前推出。

●IDC料今年全球手機出貨升7.4%，iPhone大增近14%。

●索羅斯指內地不懂市場經濟，股市反彈是「騙局」...

●「東南亞騰訊」舵手李小冬膺新加坡首富，身家逾1,500億。

●小米遊戲：遵循要求調整未成年人防沉迷系統。

●BERI全球投資環境評估，瑞士居榜首，南韓冠亞洲。

●美租客拖租問題嚴重，高盛料年底前75萬家庭被驅逐...

●Coinbase承認出錯，誤發電郵惹黑客入侵疑慮。

●傳金管局及證監會正開發新機制，防Archegos式爆倉風險。

●保監局：上半年來自內地客新造保費按年大減96%。