住建部促發展保障性租賃住房　實現全體人民住有所居

內地住建部部長王蒙徽指出新時代新階段對住房和城鄉建設發展提出了新要求，住房和城鄉建設工作面臨著新問題和新挑戰。比如，住房矛盾從總量短缺轉為結構性供給不足，人民群眾對住房質量和環境提出了更高的要求；城市發展由大規模增量建設，轉為存量提質改造和增量結構調整併重，城市建設的品質和安全與人民群眾對美好生活的嚮往和新時代新階段的要求還不相適應。

王蒙徽表示，「十四五」期間將以發展保障性租賃住房為重點，進一步完善住房保障體系，增加保障性住房的供給，努力實現全體人民住有所居。

2019年，城鎮居民人均住房建築面積達到39.8平方米，農村居民人均住房建築面積達到48.9平方米。當局加快完善以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系，累計建設各類保障性住房和棚改安置住房8,000多萬套，幫助2億多困難群眾改善住房條件，低保、低收入住房困難家庭基本實現應保盡保，中等偏下收入家庭住房條件有效改善。

住房和城鄉建設部副部長倪虹指出，根據有關調查顯示，現在大城市有70%的新市民和青年人是租房住。租金付得起的區位比較遠，區位比較好的租金又比較貴，這就成為新市民青年人買不起、租不好房的一個現實問題。解決新市民、青年人住房問題，是各級政府的職責所在，也是提高城市競爭力和可持續發展的必然要求，城市政府應該把「要我做」變為「我要做」，下決心下力氣解決新市民、青年人住房問題。

王蒙徽則表示，保障性租賃住房重點還是要解決人口淨流入的重點城市，主要是大中城市，特別是這些城市的新市民和青年人的住房問題，現在正在抓緊推進。共有產權住房是由城市政府因地制宜，主要是幫助有一定經濟實力，買不起房子的居民能夠盡快改善居住條件。