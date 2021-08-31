金管局：撇除IPO影響　7月港元存款跌1.3%

香港金融管理局今日(8月31日)發表的統計數字顯示，撇除新股認購貸款所產生的存款，2021年7月份認可機構的存款總額沒有明顯變動，港元存款則下跌1.3%，主要由於企業客戶以存款償還貸款。由年初截至7月底計，存款總額及港元存款分別上升2.7%及2.3%。

6月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，帶來高基數影響，隨著這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金，7月份存款總額下跌1.8%，當中港元存款下跌4.9%，外幣存款則上升1.4%。香港人民幣存款按月沒有明顯變動，於7月底為8,208億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月份為6,271億元人民幣，而6月份的數字為6,500億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此較適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

撇除新股認購貸款，7月份貸款與墊款總額微跌0.2%，由年初截至7月底計則上升4.3%。隨著新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，7月份貸款與墊款總額下跌2.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月下跌4.1%，在香港境外使用的貸款則較上月上升0.9%。由於港元貸款跌幅較港元存款大，港元貸存比率由6月底的84.2%，下降至7月底的83.7%。

7月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌4.5%，與去年同期比較則分別上升1.8%及1.7%。7月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.4%，與去年同期比較則上升18.3%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於7月份同時下跌1.7%，與去年同期比較則上升3.0%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，7月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌1.2%，由年初截至7月底計則上升2%；貨幣供應量總額M2及M3於7月份皆微升0.1%，由年初截至7月底計上升2.3%。

由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素(例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動)影響而出現波動。