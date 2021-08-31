8月香港42幢甲廈零成交　近半年最多

近期股市表現波動，寫字樓交投偏軟。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，8月份50大指標甲級商廈中，錄得零成交的合共有42座，連續第四個月上升，創近半年來新高紀錄。

有關數據顯示，該批指標甲廈上月合共僅錄得11宗買賣，按月未有升跌，續處於低水平。其中港島區甲廈只錄得1宗買賣，而核心區包括中環、上環、金鐘及灣仔等則未錄成交，表現冰封。而上月50大甲廈成交面積亦僅3.09萬方呎，按月大跌約60%，反映上月交投以細單位、細價物業佔主導。

若以地區劃分，上月的成交量主要集中在九龍及新界，期內分別各佔6宗及4宗買賣，當中沙田京瑞廣場合共錄3宗買賣，屬該月表現最好的商廈，而尖東新東海商業中心亦錄兩宗交投。港島區錄得的1宗是黃竹坑環匯廣場。雖然指標甲廈成交量略為回落，但總計今年首8個月，主要甲廈仍然錄得120宗買賣成交，較去年同期的44宗大增逾1.7倍。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，預期多時的中港通關仍然未有進展，寫字樓交投步伐轉趨緩慢，而物業價值較高的港島核心區甲廈大受影響。反觀新界及九龍區寫字樓物業由於物業涉額較低，呎價相對顯得低水，故仍受部分市場人士追捧。

他認為，雖然寫字樓市場仍然慢熱，但對於用家而家，現時甲廈售價低水，長線而言是入市自用的好時機。對於投資者而言，鑑於現時售價及呎價吸引，若從長線投資角度，現時也屬難得的入市機會，若預算有限，首選可考慮新界或九龍甲廈。