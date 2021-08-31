恒地旺角利奧坊周六開售14伙

其中利奧坊．曦岸加推7伙，全屬一房戶，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由712.5萬元至771.12萬港元，折實呎價由24,826元至26,868元。其中入場單位為第2座10樓H室，實用面積287方呎，一房間隔，折實售價712.5萬元，折實呎價24,826元。

至於利奧坊‧凱岸加推的7個單位，涵蓋4伙開放式、2伙一房戶連平台、及1伙開放式連平台，扣除最高折扣10%優惠，折實售價介乎559.89萬元至866.25萬元，折實呎價由28,860元至34,837元。其中入場單位為第1座30樓G室，實用面積194方呎，開放式間隔，折實售價559.89萬元，折實呎價28,860元。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，8月份各項目銷情理想，利奧坊系列累售1,264伙，佔可發售單位1,341伙逾94%，套現逾73億元。其中利奧坊．曦岸月內連售21伙，套現逾1.4億元。另一項目利奧坊．凱岸至今累售432伙，佔可發售單位467伙近93%，套現近29億元。