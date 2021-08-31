藍籌屋苑量跌價升 麗港城呎價上揚至15644元

二手交投回落，九龍藍籌屋苑茶果嶺麗港城8月份成交量，按月跌逾40%，有兩房單位剛售810萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●香港仔居屋嘉隆苑D座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，新買家原租住新界區，因有親人住在鄰近屋苑，故遷居區內，並於已補價自由市場以875萬元承接上址，實用呎價約13,566元。

●西半山寶城大廈A座中層15室，實用面積約2,410方呎，為區內罕有大宅租賃放盤，獲同區客垂青，並連車位以月租86,500元租出，實用呎租約35.9元。

●大坑龍華花園1座中層B室，實用面積約976方呎，套三房連工人房套房間隔，近日以2,348萬元沽出，實用呎價約24,057元，原業主於2018年4月以約2,180萬元購入，持貨滿3年帳面獲利約168萬元，物業升值約7.7%。

●北角港濤軒高層E室，實用面積約629方呎，兩房間隔，以1,618萬元沽出，實用呎價約25,723元，原業主於2009年6月購入，當時作價798萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利820萬元，單位期內升值約1倍。

●鰂魚涌太古城8月份暫錄73宗租務成交，平至實用呎價約38.9元，屋苑金星閣高層D室，實用面積約582方呎，兩房則王，向東，望內園景，以23,000元將單位租出，實用呎價約39.5元，業主於1982年以62.99萬元一手買入。

●鰂魚涌康怡花園N座中層2室，實用面積約461方呎，原則2房間隔，後改成1房間隔，望內園景，以907萬元易手，實用呎價約19,675元，新買家屬於用家。

●柴灣杏花邨34座高層2室，實用面積約499方呎，兩房則王，望內園景，以883萬元易手，實用呎價約17,695元，原業主於2013年以562萬元買入，持貨8年帳面獲利321萬元，單位升值約57%。

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九龍

●茶果嶺麗港城8月錄19宗買賣，較上月全月33宗大跌逾40%，平均實用呎價則上揚至15,644元，屋苑29座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以810萬元易手，實用呎價約15,517元。

●九龍站及鄰近屋苑8月錄20宗二手買賣，較上月全月30宗回落33%，更比6月更跌50%，西南九龍天璽星鑽璽低層C室，實用面積約531方呎，兩房間隔，開價1,900萬元，最初叫價傾向強硬，直至下調至低過銀行估價才獲洽購，最終獲同區用家以1,850萬元承接，實用呎價約34,840元。

●旺角利奧坊．曉岸2座中低層J室，望樓景，一房間隔，實用面積約249方呎，以約15,500元放租1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價至以約14,300元租出，減幅近8%，實用呎租約57.4元，新租客為情侶，睇樓後即決定承租。

●長沙灣西九四小龍8月錄32宗買賣，按月跌33%，昇悅居1座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，最初開價1,038萬元，放盤僅10天，即以995萬元成交，實用呎價19,061元，原業主於2003年2月以209.5萬元購入，轉手帳面獲利785.5萬元離場，單位18年升值逾3.7倍。

●荔枝角美孚新邨8月全月約23宗買賣，平均實用呎價約14,396元，包括1期百老匯街19號低層B室，實用面積約485方呎，原則一房間隔，望內園，放盤叫價735萬元，經議價後調減10萬至725萬元成交，減幅約1.4%，實用呎價約14,948元。

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新界

●青衣翠怡花園1座中層F室，實用面積約368方呎，兩房間隔，新近以582萬元沽出，實用呎價約15,815元，新買家為同區年輕上車客，屋苑現時約有34個放盤，入費價由550萬元起。

●馬灣珀麗灣8月共錄得21宗租賃成交，按月增加40%，平均實用呎租約31元，按月上升3%，包括17座高層J室，實用面積約378方呎，享海景，月租叫價14,000元，議價後以12,500元租出，實用呎租33.1元，而近期盤源有所增多，因有部分租客移民退租，釋出租盤。

●屯門萬寶大廈高層C室成交，實用面積約254方呎，一房間隔，叫價392萬元，減價14萬元，剛以378萬元成交，實用呎價約14,882元，新買家為一名90後上車客，因上址入場門檻較低，眼見市場上細價盤已買少見少，睇樓後即購入自用。

●屯門居屋悅湖山莊5座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內首置客因親人亦居於同區，方便照應，遂便決定即睇即買，於已補價自由市場以580萬元購入上址自用，實用呎價約9,797元。

●元朗溱柏10座高層K室，實用面積約301方呎，開放式間隔，微減1萬元，以469萬元沽出，實用呎價約15,581元，新買家為年輕上車客，屋苑8月錄16宗買賣，平均實用呎價約13,625元。

●上水顯峯中層F室，實用面積約404方呎，兩房間隔，開價約580萬元，議價後以565萬元易手，實用呎價13,985元，新買家為外區客，本來有意入市新界西新盤，唯抽籤競爭激烈，轉購二手單位。

●大埔嵐山8月暫錄約9宗買賣，屋苑6座中層D室，實用面積約752方呎，套三房間隔，開價約860萬元，議價後以815萬元沽出，實用呎價約10,838元，新買家為換樓客。

●大埔公屋富善邨善鄰樓中層31室，實用面積約294方呎，開放式間隔，望樓景，已補價自由市場原先開價380萬元，放盤兩個月，減價52萬元，減幅13.7%，獲用家以328萬元承接，實用呎價約11,156元，原業主於2018年2月購入，當時作價295萬元，已補地價，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利33萬元，單位期內升值約11%。

●沙田居屋廣林苑B座高層5室，實用面積約384方呎，兩房間隔，已補價自由市場價售450萬元，實用呎價約11,719元，新買家為用家。

●大圍金獅花園8月暫錄約5宗買賣，屋苑2期F座中層3室，實用面積282方呎，兩房間隔，日前以505萬元易手，實用呎價約17,908元，原業主則於2017年以408萬元購入，持貨4年帳面獲利約97萬元離場，單位升值約23.8%。

●馬鞍山夾屋雅景臺4座中層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，日前於自由市場以680萬元易手，實用呎價約14,316元，原業主於2005年以170萬元購入。

●將軍澳維景灣畔1座高層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，望全海景，近日以1,000萬元交吉易手，實用呎價約19,841元，，屋苑本月累錄18宗二手買賣，平均實用呎價約18,255元。

●將軍澳8月錄得275宗二手買賣，較上月全月395宗下跌30%，其中將軍澳中心本月錄14宗，平均實用呎價18,550元，該盤5座中層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，最新以795萬元易手，實用呎價約17,097元。

●將軍澳清水灣半島6座高層B室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望海景，新近以850萬元沽出，實用呎價約15,947元，原業主於2016年9月以約552萬元購入，持貨至今約5年帳面獲利約298萬元。

●將軍澳清水灣半島8月錄約10宗買賣，較7月同期7宗增加逾40%，屋苑5座中低層E室，望山景，兩房間隔，實用面積約521方呎，以815萬元放盤1個月後，獲新買家接洽，議價後減價15萬元，以約800萬元成交，實用呎價約15,355元，新買家為首置客，睇樓3次即入市。

●將軍澳居屋裕明苑B座中層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，上月放盤原先叫價695萬元，一口減22萬元或3.2%，獲區外買家於已補價自由市場以673萬元承接，實用呎價約12,326元。