道指早段跌56點　Zoom狠瀉16%

美股周二(31日)早段整固，道指跌56點，至35,343點；標指跌6點，至4,522點；以科技股為主的納指跌37點，至15,228點。

BTIG首席股票和衍生產品策略師伊曼紐爾警告，目前市場走勢猶如1999年末的科網泡沫時期，股市未來一個月內恐出現10%至20%的調整，直言當走勢逆轉時，後果可能非常嚴重。

面對美股迭創新高，伊曼紐爾指美股走勢如此強勁，掩蓋了一些短期嚴重風險，包括變種病毒擴散、高通脹，以及聯儲局政策行動的不明朗。他相信當前的狂熱將推動標指升至5,000點，較周一收市有逾10%上漲空間，但認為投資者是時候保持理性，而長遠而言，投資者應乘大市調整買入。

個股方面，視像會議平台Zoom截至7月底止第二財季收入首次突破10億美元，但需求呈放慢迹象，預期今季收入約10.2億美元，全個財年收入料為40.1億美元，分別低於市場預期的10.6億和40.8億美元。Zoom股價早段狠挫16.3%至290.76美元。

證交會(SEC)主席亨斯勒接受外媒訪問時表示，考慮禁止備受爭議的出售指令操作，形容此舉有內在利益衝突。禁止出售指令勢打擊Robinhood財源，拖累股價周一重挫6.89%，周二早段再挫3.1%至42.26美元。

Jefferies給予維珍銀河「買入」評級，後者股價漲4.3%至25.97美元。

技術支援公司Support.com成最新網紅股，股價周一飆38%，但周二早段回吐8.4%至33.3美元。