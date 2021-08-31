新盤周六推售搶客　合共涉逾600個單位

新盤市場再度爆發混戰，各區多個全新一手住宅項目不約而同於公布銷售安排，並訂於本周六推售搶客，合共涉及逾600個單位。

●黃竹坑站新盤揚海落實周六推售200伙

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目截至周二中午12時已錄逾2,600個意向登記，超額認購近13倍，當中有三成為大手客。他續指，項目的兩房一套及兩房兩套戶型單位市場罕有，對項目銷售有信心，會視乎首輪銷情加推單位，料有加價空間。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，首兩張價單折實市值38.28億港元，平均折實呎價32,069元。至於招標的四房單位戶型，屬四房一套及四房兩套間隔，單位面向深灣遊艇會海景。

盧續指，首輪銷售設大手組別，A組分A1及A2組，合共有156個單位，其中A1可購3至4伙，A2組需購至少1伙三房及最多2至3伙。B組則有32伙加A組剩餘單位，該組買家可購1至2伙。

●THE HENLEY III公布首輪銷售安排 周六賣100伙

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民稱，考慮短期內加推第3號價單，料新價單有5%加價空間。而項目截至周二(31日)晚，共錄得637個認購登記。在尖沙咀美麗華廣場進行的項目特色及配套介紹的巡迴路演，周一(30日)首日亦接獲2,000多人查詢。

他續指，項目內所有標準住宅單位及會所內的廚樂坊及派對天地亦採用德國品牌廚房設備，包括煮食爐、抽油煙機、嵌入式蒸焗爐、嵌入式雪櫃連冰箱等，其中THE HENLEY的三房單位及特色單位更引入該品牌最新系列的創新操作面板廚房設備。

●Wetland Seasons Bay第1期周六開售300伙

同日發展商更新5張原有價單，就價單所見部分單位已提價，包括2B號價單中，3B座地下B2室，實用面積456方呎，連346方呎花園，售價944.64萬元，較本月13號公布2號價單的售價851.78萬元，加幅約10.9%。

●恒地旺角利奧坊周六開售14伙

其中利奧坊．曦岸加推7伙，全屬一房戶，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由712.5萬元至771.12萬港元，折實呎價由24,826元至26,868元。其中入場單位為第2座10樓H室，實用面積287方呎，一房間隔，折實售價712.5萬元，折實呎價24,826元。

至於利奧坊‧凱岸加推的7個單位，涵蓋4伙開放式、2伙一房戶連平台、及1伙開放式連平台，扣除最高折扣10%優惠，折實售價介乎559.89萬元至866.25萬元，折實呎價由28,860元至34,837元。其中入場單位為第1座30樓G室，實用面積194方呎，開放式間隔，折實售價559.89萬元，折實呎價28,860元。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，8月份各項目銷情理想，利奧坊系列累售1,264伙，佔可發售單位1,341伙逾94%，套現逾73億元。其中利奧坊．曦岸月內連售21伙，套現逾1.4億元。另一項目利奧坊．凱岸至今累售432伙，佔可發售單位467伙近93%，套現近29億元。

●會德豐樓盤錄4成交 套現4493萬元

會德豐旗下多個項目周二(31日)錄得4宗成交，共套現約4,493.13萬港元。其中與5大發展商合作的西南九龍維港滙I共售出3伙，包括第3B座11樓B室，一房間隔，實用面積308方呎，以848.63萬元售出，呎價約27,553元。

另一個售出的單位為維港滙I第5座6樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，以1,355.4萬元售出，呎價約25,287元。至於同座的15樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，以1,413.3萬元售出，呎價約26,368元。

同系的屯門NAPA沽出一伙，單位是第2座10樓F室，兩房間隔，實用面積573方呎，連434方呎平台花園，以875.8萬元售出，呎價約15,284元。據悉買家喜歡項目環境，認為會所設施豐富，並對有穿梭巴士服務感到便利，故購買單位自住。

●逸瓏灣8四房單位4473萬元沽