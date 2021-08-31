新盤周六推售搶客 合共涉逾600個單位
2021年08月31日 21:55
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新盤市場再度爆發混戰，各區多個全新一手住宅項目不約而同於公布銷售安排，並訂於本周六推售搶客，合共涉及逾600個單位。
●黃竹坑站新盤揚海落實周六推售200伙
新盤接力開售。由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站新盤港島南岸第2期揚海今天(31日)公布，已上載銷售安排，將於本周六(9月4日)推出200個單位，首輪銷售將會全數推出第1至2號價單的188個單位，另有12伙四房戶則會以招標形式發售。
嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目截至周二中午12時已錄逾2,600個意向登記，超額認購近13倍，當中有三成為大手客。他續指，項目的兩房一套及兩房兩套戶型單位市場罕有，對項目銷售有信心，會視乎首輪銷情加推單位，料有加價空間。
嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，首兩張價單折實市值38.28億港元，平均折實呎價32,069元。至於招標的四房單位戶型，屬四房一套及四房兩套間隔，單位面向深灣遊艇會海景。
盧續指，首輪銷售設大手組別，A組分A1及A2組，合共有156個單位，其中A1可購3至4伙，A2組需購至少1伙三房及最多2至3伙。B組則有32伙加A組剩餘單位，該組買家可購1至2伙。
●THE HENLEY III公布首輪銷售安排 周六賣100伙
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，於周二(31日)上載首輪銷售安排，於本周六(9月4日)以登記抽籤形式發售共100伙標準分層單位，當中涵蓋38伙開放式、50伙一房單位、8伙兩房及4伙三房單位，實用面前238方呎至778方呎，折實平均實用呎價27,938元，折實售價由625.38萬至2,499.54萬元，折實呎價由25,218元至33,385元。
恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民稱，考慮短期內加推第3號價單，料新價單有5%加價空間。而項目截至周二(31日)晚，共錄得637個認購登記。在尖沙咀美麗華廣場進行的項目特色及配套介紹的巡迴路演，周一(30日)首日亦接獲2,000多人查詢。
他續指，項目內所有標準住宅單位及會所內的廚樂坊及派對天地亦採用德國品牌廚房設備，包括煮食爐、抽油煙機、嵌入式蒸焗爐、嵌入式雪櫃連冰箱等，其中THE HENLEY的三房單位及特色單位更引入該品牌最新系列的創新操作面板廚房設備。
●Wetland Seasons Bay第1期周六開售300伙
新鴻基地產(00016)發展的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，於周二(31日)上載第3號銷售安排。項目將於本周六發售300伙，當中285伙以價單形式賣，其餘15伙則以招標形式發售。以價單推售的單位，涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由430.16萬元至1,026.43萬元，折實呎價由13,405元至18,932元。
同日發展商更新5張原有價單，就價單所見部分單位已提價，包括2B號價單中，3B座地下B2室，實用面積456方呎，連346方呎花園，售價944.64萬元，較本月13號公布2號價單的售價851.78萬元，加幅約10.9%。
●恒地旺角利奧坊周六開售14伙
市場置業需求強勁。恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸及利奧坊‧凱岸，分別於周二(31日)上載最新銷售安排，兩項目將於本周六合共發售14個單位。
其中利奧坊．曦岸加推7伙，全屬一房戶，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由712.5萬元至771.12萬港元，折實呎價由24,826元至26,868元。其中入場單位為第2座10樓H室，實用面積287方呎，一房間隔，折實售價712.5萬元，折實呎價24,826元。
至於利奧坊‧凱岸加推的7個單位，涵蓋4伙開放式、2伙一房戶連平台、及1伙開放式連平台，扣除最高折扣10%優惠，折實售價介乎559.89萬元至866.25萬元，折實呎價由28,860元至34,837元。其中入場單位為第1座30樓G室，實用面積194方呎，開放式間隔，折實售價559.89萬元，折實呎價28,860元。
恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，8月份各項目銷情理想，利奧坊系列累售1,264伙，佔可發售單位1,341伙逾94%，套現逾73億元。其中利奧坊．曦岸月內連售21伙，套現逾1.4億元。另一項目利奧坊．凱岸至今累售432伙，佔可發售單位467伙近93%，套現近29億元。
●會德豐樓盤錄4成交 套現4493萬元
會德豐旗下多個項目周二(31日)錄得4宗成交，共套現約4,493.13萬港元。其中與5大發展商合作的西南九龍維港滙I共售出3伙，包括第3B座11樓B室，一房間隔，實用面積308方呎，以848.63萬元售出，呎價約27,553元。
另一個售出的單位為維港滙I第5座6樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，以1,355.4萬元售出，呎價約25,287元。至於同座的15樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，以1,413.3萬元售出，呎價約26,368元。
同系的屯門NAPA沽出一伙，單位是第2座10樓F室，兩房間隔，實用面積573方呎，連434方呎平台花園，以875.8萬元售出，呎價約15,284元。據悉買家喜歡項目環境，認為會所設施豐富，並對有穿梭巴士服務感到便利，故購買單位自住。
●逸瓏灣8四房單位4473萬元沽
新盤市況強勢持續。信和置業(00083)大埔白石角逸瓏灣8剛沽出一伙，為第1座19樓A室，四房二套間隔，實用面積1,688方呎，連1,308方呎平台，以4,473.2萬元售出，呎價約26,500元，創項目成交價及呎價新高。