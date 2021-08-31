上交所主板企業上半年營收近22萬億人幣

上海證券交易所公布，截至今日為止，滬市主板1,644家上市公司全部披露了2021年半年度報告。2021年上半年，滬市主板公司合計實現營業收入21.96萬億元人民幣(下同)，按年增23.94%；實現淨利潤2.08萬億元，亦增長43.15%，更成為國民經濟持續穩定恢復的重要力量和縮影。

從盈虧面上來看，滬市主板公司盈利比例大幅增加，虧損公司數目及金額齊降。上半年共1,467家公司實現盈利，佔比達89.23%，較去年同期上升5.05個百分點，其中八成公司淨利潤按年增長，半數以上公司增幅超過30%。

在總體向好格局下，也有部分企業經營仍存隱憂。受疫情反复影響，企業效益改善不平衡性、不確定性的風險仍然存在，上半年虧損公司177家，較上年同期減少83家，而業績大幅下滑公司66家；虧損金額合計640.31億元，按年減59.58%，其中虧損5億元以上公司共計18家，較去年同期減少7家。

該所指，局部零散疫情影響部分行業復甦節奏。其中，住宿餐飲業上半年業績雖已大幅修復，但收入及淨利潤較2019年仍有所下滑，2021年下半年業績走勢也存在不確定性。另一方面，上半年大宗商品價格大幅上漲，但價格向終端需求傳導不暢，部分中下游企業盈利空間受到擠壓。這些情況都顯示，部分滬市A股公司業績企穩回升的基礎仍不夠穩固，疫情反覆對於尚處於恢復過程中的部分行業，尤其是交通運輸、住宿餐飲、文體娛樂等行業可能造成的不利影響，仍需保持審慎觀察。