深交所上市公司淨利潤已恢復至疫情前水平

深圳證券交易所公布，截至今日為止，深市2,492家上市公司全部披露2021年半年度報告。受疫情影響，深圳上市公司去年上半年營業收入和淨利潤略有下降，今年是應對疫情影響和推動經濟復甦的關鍵時刻，今年上半年深市公司實現平均營業收入33.78億元人民幣(下同)，平均淨利潤2.54億元，按年分別增長33.09%、41.52%，已恢復至疫情前水平。

整體來看，上半年逾八成深市公司實現盈利，逾六成淨利潤實現增長。其中，1,178家公司淨利潤按年增長超過30%，佔比47.27%；954家公司淨利潤更狂增逾50%，佔比38.28%。

以深市主板公司計，今年上半年實現平均營業收入49.04億元，按年增33.04%，平均淨利潤3.51億元，亦增43.32%。其中，逾八成公司實現盈利，逾六成公司淨利潤實現增長，近五成公司淨利潤增長30%以上。

深圳創業板公司方面，2021年上半年繼續延續高增長態勢，實現平均營業收入11.56億元、平均淨利潤1.11億元，按年分別增長33.57%、33.56%。

不過，由於全球疫情持續演變，消費、旅游、航空運輸等受疫情影響明顯的行業恢復速度較慢。住宿業、航空運輸業業績雖較2020年有所恢復，但行業仍整體虧損，復甦形勢依然嚴峻。