巴菲特入股日本商社大賺156億　女股神又有動作

股神巴菲特的投資旗艦巴郡去年8月斥60億美元入股日本5大商社，一度引起外界諸多猜想，一年過後，這筆投資帳面回報達到20億美元（約156億港元），算是給這位剛在周一生日的91歲投資名宿帶來一份窩心的禮物！不過，分析估計，巴郡不急於出售日商社股票，反會視作長線投資。

獲股神垂青的5家日本商社乃伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產及住友商事。外媒報道，在大宗商品價格飆升之下，巴郡持有的5家日本商社股份已增值近20億美元，回報率逾30%，遠遠拋離東京證券指數8.7%的漲幅，亦高過美股標指約21%的漲幅，而回報率尚未計股息收入。

東海東京證券分析師栗原英彰指出，巴菲特在一個絕佳的時間買入日本商社股份，預計會續持貨一段頗長時間，認為這項長線投資將會取得成功。而事實上，自從買入日商社之後，巴郡持股的變動始終不大，因其持股量增減大於一個百分點時，均需要披露。

不過，「巴菲特效應」並無帶旺日本的投資氣氛，雖然投資取得理想回報，但巴菲特押注日本市場的舉動，並未吸引國際投資者跟風。反而，海外投資者大部分時間都錄得按周淨賣出日本股票，主要因為在疫情及政治不確定性。不過，投資管理公司Dalton Investments稱，在日本這個「不受投資者歡迎」的國家，實際上有許多值得投資的企業「禾稈冚珍珠」。

然而，新晉女股神伍德近日大舉減持中資股後，8月17日起幾乎每個交易日都為旗下一隻交易所買賣基金（ETF）「方舟自動科技及機器人」（ARKQ）「翻兜」掃入一隻日股，就是建築和採礦設備商小松製作所，市場相信她是要迎接美國國會接近通過的一項跨黨派、涉資5,500億美元的基建法案。

巴郡一向較偏好投資在傳統經濟股，如鐵路、電池、保險等「穩打穩紮」的企業，亦正因如此，巴郡才曾錯過了全球最大零售商亞馬遜的龐大增長。不過，因持有大量蘋果公司（Apple Inc.）股份，巴郡的科技股持倉已增至投資組合的45%。巴郡首次買入為2016年，現時已持股價值飆升至1,200億美元（約9,360億港元）以上，成為迄今最巨額的投資。相比起10年前，巴郡除了國際商業機器（IBM）之外，幾乎沒有科技股，可見身為投資「老」手的巴菲特，也會與時並進。

相對地，巴郡退出了部分大型金融投資，包括摩根大通、富國銀行和PNC Financial，而該企6月底仍持有大量美國銀行股份。

另外，巴郡近年亦積極回購，繼去年回購規模達創紀錄的247億美元之後，今年上半年再斥126億美元（約982.8億港元）進行回購。自從2018年取消了回購限額，巴郡每逢認為股價「低於其內在價值」時就進行回購。