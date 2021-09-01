東方日報B1：中國製造業疫後最衰　經濟再陷收縮

中國經濟放緩情況較預期嚴重，國家統計局公布8月製造業採購經理指數(PMI)按月跌0.3個百分點至50.1，不單止是自2020年2月新冠肺炎疫情衝擊以來最低，表現也遜於預期的50.2。同期非製造業PMI更跌穿50盛衰分界線，報47.5；綜合PMI指數亦跌至48.9，同為去年3月以來首次跌入收縮區域。

經濟分析員認為，中國經濟驟然降溫，與疫情或7月時的洪災不無關係，其影響將持續，當局實有需要以低利率、低匯率等寬鬆貨幣政策來撐經濟穩增長。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據時表示，8月份製造業擴張力度減弱，景氣面收窄。調查的21個行業中，有10個行業PMI位於景氣區間，較上月減少3個。

他承認市場的需求有所減弱，新訂單指數為49.6，比7月低1.3個百分點，降至臨界點以下。8月高耗能行業新訂單指數回落較大，對製造業總體負面拉動明顯，其中，石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑膠製品等行業新訂單指數連續3個月位於臨界點以下，反映市場需求持續回落。此外，有調查企業反映受到疫情及汛情等因素影響，原材料供應及產品交付不暢，生產周期延長，新接訂單因此而減少。

野村證券首席中國經濟學家陸挺及其團隊發表報告，預料官方非製造業PMI在9月可望大幅反彈至52，重回擴張區間，這歸功於中國成功控制早前新一波的疫情，重啟社區活動。

然而，由於當局對疫情零容忍，萬一其他變種病毒肆虐，服務業在未來幾個月將再受打擊。

該行又料9月官方製造業PMI維持約50水平，雖然製造業在新一波疫情後回復，但其增長將被當局的樓市調控措施所拖累。下半年中國經濟增長將放緩，原因是受到變種病毒、樓市降溫、出口放緩，以至碳中和計劃等原因打擊。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤則表示，內地PMI下行是可以理解，一方面是疫情變化，加上對供應端的破壞，預料下半年經濟持續偏弱，因此財政政策將更寬鬆，以對沖疫情的影響。

該行預測，今年全年中國經濟按年增長為8.2%，明年則增長5.8%；今年底通脹2.8%，明年底1.6%；今年內地10年期國債利率為2.8厘，明年升至2.9厘；今明兩年人民幣偏強勢，人民幣兌每美元將維持在6.4水平。

中國需要「放水」撐經濟，但另邊廂美國卻有機會加快「收水」，里士滿聯儲銀行前行長拉克亦在另一個訪問中表示，過去半年的通脹是自1983年的新高，且風險持續。他批評美國聯儲局偏離了防患未然的政策，主席鮑威爾宣稱通脹可控，但實質操作或相當於截肢手術般嚴重。

曾於2013年批評美國「收水」太快的印度央行前行長拉贊(Raghuram Rajan)也批評，本回美國聯儲局取消疫情期間的貨幣刺激措施「歎慢板」，稱聯儲局以為在高齡化、自動化和全球化等較長期通脹減緩(Disinflation)的力量下可以慢慢緊縮，殊不知後疫情時代的最大分別，是政府財政支出龐大，從而構成風險。