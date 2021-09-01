美股道指收跌39點　標指連升7個月

美股周二(31日)微跌，標指和納指均自紀錄新高回落。道指收報35,360點，跌39點或0.11%；標指收報4,522點，跌6點或0.13%；納指收報15,259點，跌6點或0.04%。

總結8月份，道指累升逾1%；標指累升約3%；納指累升約4%。標指已經連升7個月，創自2017年12月(連升10個月)以來最長升勢。

瑞銀全球財富管理首席投資主管Mark Haefele在一份報告中認為，美國經濟面對疫情之下繼續重新開放，復甦的勢頭完好無損，估計股市還有進一步上漲的空間，因為受到企業盈利增長所支撐，相信隨着經濟復甦擴大，預計包括能源和金融在內的周期性行業將帶頭上升。

Haefele預料今年底標指升至4,600點；2022年底目標則為5,000點。

不過，BTIG首席股票和衍生產品策略師伊曼紐爾警告，目前市場走勢猶如1999年末的科網泡沫時期，股市未來一個月內恐出現10%至20%的調整，直言當走勢逆轉時，後果可能非常嚴重。

面對美股迭創新高，伊曼紐爾指美股走勢如此強勁，掩蓋了一些短期嚴重風險，包括變種病毒擴散、高通脹，以及聯儲局政策行動的不明朗。他相信當前的狂熱將推動標指升至5,000點，較周一收市有逾10%上漲空間，但認為投資者是時候保持理性，而長遠而言，投資者應乘大市調整買入。

個股方面，視像會議平台Zoom截至7月底止第二財季收入首次突破10億美元，但需求呈放慢迹象，預期今季收入約10.2億美元，全個財年收入料為40.1億美元，分別低於市場預期的10.6億和40.8億美元。Zoom股價全日急跌16.69%，收報289.5美元。

證交會(SEC)主席亨斯勒接受外媒訪問時表示，考慮禁止備受爭議的出售指令操作，形容此舉有內在利益衝突。禁止出售指令勢打擊Robinhood財源，拖累股價周一重挫6.89%，周二回升1.56%，收報44.32美元。