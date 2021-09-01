陳錦興：中金公司受惠內地開放資本市場

中金中期收入總計199億元人民幣(下同)，按年升41.6%。純利50億元，按年升64.1%；每股收益1元，不派息。中金加權平均淨資產收益率為7%，按年上升0.8個百分點。期內，股票業務及財富管理業務收入也實現明顯增長，分別為按年增長65.8%及41.2%。

業務方面，投行地位在行業維持領先，A股及香港IPO主承銷，上半年分別排行第二及第四；境內債券承銷規模排行第五，在中資企業境外債券承銷規模排名行業第一；而在中國併購市場總排名第1，財務顧問市場份額約為17.9%。由此可見，中金投行業務競爭力強，其IPO項目豐富，即使短期上市時間或有延誤，但中長線中資創新公司在中港兩地上市依然不變，中金會是最大受惠者。

中金中期業績硬淨，收入及盈利增長的質素良好，現價約1倍市賬率，估值並不昂貴。內地仍在開放資本市場，4億中產將形成強大的財富管理需求，中港股債市場的發展前景正面，料中金績後可逐步轉好，建議17港元吸納，向上阻力位為21元，支持位為16元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)