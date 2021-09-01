鄭勤龍：恒指短線料反覆向上

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火地晉》變《震為雷》之中。在易經，「火」性向上，而「雷」則代表着盛壯的動力，帶有振奮或震驚之意，今「晉」卦帶有「火」的元素，而「震為雷」卦則帶有「雷」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將會先高後低，而且上下波幅會忽然擴大。

承接上周預示恒指短線反彈空間或相當有限的《水地比》變《地澤臨》卦，恒指上周三(25日)在25,930點開市，當日指數最高曾見25,982點，相比前一日收市價25,727點只高出了255點便見頂，連日回吐至25,110點才現反彈，周二(31日)大市上升了339點，收報25,878點，可說是應驗了有根基不穩，提示較短線的投資者，宜先獲利後待調整再入市部署的「臨」卦卦象。

「晉」卦為晉升之象，《說文》：「進也，日出萬物進。從日從臸。」代表光明，也象徵着希望，故此可引申為有利繼續反彈。

「震為雷」卦則帶為振奮之意，《雜卦傳》曰：「復，反也。」，而「震，起也。」，故此綜合了卦象和基本分析，指數的走勢或反覆震動向上行走居多。

玄學金融家 鄭勤龍