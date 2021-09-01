陳樂怡：晶片短缺考核內地車企盈利能力

據中汽協數據，在2020年高基數效應，以及晶片短缺影響下，中國7月乘用車產銷分別完成154.8萬輛及155.1萬輛，按年分別下降10.7%及7.0%，惟降幅較6月分別收窄3及4.1個百分點。然而，馬來西亞7至8月疫情惡化，亦令晶片短缺加劇，進一步推升晶片價格，考驗車企的盈利能力。

展望後市，受累疫情近月於國內個別地區零星爆發，中國實施嚴格防疫限制，8月經濟疲弱，展望仍不明朗。另一方面，港股業績期完結，投資者焦點集中在美國收水步伐，關注本周公布的8月美國就業數據。中國監管消息沒完沒了，資金繼續圍繞個別板塊輪動，如可再生能源、上游原料、電動車。後市觀望中國政府何時出手，如降準以支持經濟及緩解外圍市況動盪，恒指支持位25,000點。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)