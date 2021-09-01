陳樂怡：晶片短缺考核內地車企盈利能力
2021年09月01日 07:30
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中國8月PMI遜預期，其中非製造業PMI更跌穿50關口，拖累中港股市早段表現。午市買盤湧現，恒指收市倒升339點報25,878點。國指升187點報9,183點。科指升216點報6,607點。大市成交額為2,133億元。美團(03690)及阿里巴巴(09988)反彈，分別升9%及4.6%。
據中汽協數據，在2020年高基數效應，以及晶片短缺影響下，中國7月乘用車產銷分別完成154.8萬輛及155.1萬輛，按年分別下降10.7%及7.0%，惟降幅較6月分別收窄3及4.1個百分點。然而，馬來西亞7至8月疫情惡化，亦令晶片短缺加劇，進一步推升晶片價格，考驗車企的盈利能力。
投資者宜選績優的自主品牌車企。其中，長汽(02333)上半年受惠於產品組合提升，帶動單價向上，毛利率優於市場預期。加上，公司擅長推出爆款車型，今年合共將推出15款車。未來幾年的新車周期強勁，並目標2025年銷量達到400萬輛，電動車將佔80%，宜伺機跟進。
由於中國個別地區疫情反彈，實施嚴格的防疫措施，消費活動受到打擊，亦反映在中國8月官方非製造業PMI的弱勢。在消費股當中，體育用品股股價表現相對較強。事實上，體育用品股上半年業績強勁，李寧(02331)表現領先。行業零售流水、庫存水平及折扣幅度已重返疫前水平，加上，消費者對於本土品牌的認受性日益增加。儘管短期銷售料會受到疫情拖累，但結構性增長故事不變，建議回調收集李寧和安踏(02020)。
展望後市，受累疫情近月於國內個別地區零星爆發，中國實施嚴格防疫限制，8月經濟疲弱，展望仍不明朗。另一方面，港股業績期完結，投資者焦點集中在美國收水步伐，關注本周公布的8月美國就業數據。中國監管消息沒完沒了，資金繼續圍繞個別板塊輪動，如可再生能源、上游原料、電動車。後市觀望中國政府何時出手，如降準以支持經濟及緩解外圍市況動盪，恒指支持位25,000點。
個股推介方面，留意新特能源(01799)，上半年純利12.28億元人民幣，按年增長706倍，主要由於多晶硅銷售量價齊升。8月以來多晶硅價格持續上漲，預計2021年仍可在高位運行。同時公司具備成本優勢，早前更與下游客戶晶科及晶澳簽訂增資協議，對內蒙古新特增資擴股，鞏固雙方關係。向上阻力位為25元，向下支持位為19元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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