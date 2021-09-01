道指跌39點　紐油挫1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.64；港匯見7.7772；離岸人民幣(CNH)報6.4506；美元兌日圓處110.00；歐元企1.1809，英鎊報1.3753。金價處1,814.29美元。布油企71.69美元，紐油見68.5美元。比特幣報4.72萬美元。道指期貨上升。

●美股周二微跌，標指和納指均由紀錄新高回落。道指收報35,360點，跌39點或0.11%；標指收報4,522點，跌6點或0.13%；納指收報15,259點，跌6點或0.04%。

●美國8月消費者信心指數由前一個月的125.1點跌至113.8點的6個月新低，低於市場預期的124點，反映變種病毒擴散的影響。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,764點，跌113點或0.44%。

●即月恒生指數夜期收報25,694點，跌60點，低水185點，成交15,598張。

●日本傳媒引述知情人士稱，蘋果公司(Apple Inc.)的新款智能手錶Apple Watch 7因為設計複雜的問題而延遲生產。

●美國資產值第三大的富國銀行遭監管機構警告可能對該行實施新的制裁，消息拖累其股價周二突瀉5.6%，收報45.7美元。

●紐約10月期油收報每桶68.5美元，跌71美仙或1.02%；布蘭特11月期油收報每桶72.99美元，跌42美仙或0.57%。

●歐洲央行將於下周四(9日)討論今年第四季度的貨幣政策，本周內多位票委都公開暗示，歐洲央行即將落實縮減買債行動。

●紐約12月期金收報每安士1,818.1美元，跌0.3%，累計8月全月升不足1美元。

●英國富時100指數收報7,119點，跌28點或0.4%；法國CAC指數收報6,680點，跌52點或0.33%；德國DAX指數收報15,835點，跌52點或0.33%。

●外媒引述消息稱，美國電商巨頭亞馬遜(Amazon)正在開發一種類似於語音社交平台Clubhouse的即時語音功能。