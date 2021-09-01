龔成：話你知　為何現金並不是財富…

大家要明白，現金只是一張政府發行的借據，當中並無實質價值，只有交易價值，以及備用價值。所以，累積現金並不是累積財富，累積資產才是累積財富。

● 現金一定貶值

雖然現金在中短期不會出現崩涓，但長期貶值是必然的事。我們現在的現金，並沒有實質的基礎，只是國家發行出來的一種紙幣，本質上只是一張借據。

在過往的多年，各國都不斷發行更多的現金，而這種情況在將來必定持續，因此結論是，各現金持續貶值是必然的事。

試想想，由古至今土地、資源都是財富的一種，但各時代卻用著不同的交易工具，例如銀票、銀紙，這些交易工具我們稱為現金，大都能無限發行。

● 無限發行的後果

這個世界有個千古定律，凡能人為創造並無限發行的，價值不止會不斷貶值，往往更會出現崩涓，因為這些紙張由始至終都不是財富，只是交易工具。

相反，若某東西供應有限、無法或不易被創造，這東西必定有價值，這東西可以是有形的土地、資源，以及無形但能產生現金流的項目等，這些能稱為資產的，才能視為真正的財富。

若果大家明白上述的概念，就會明白，無論是港幣、美元、人民幣、比特幣等，都只不過是一種交易工具，當中並沒有實質的價值，不可稱為財富。

而我們要累積的，當然不是這些現金，而是財富，即是上述所講有限的資源，以及能產生現金流的項目，具體來說，包括土地、物業、優質股票、有持續淨現金流的生意、專利權、品牌、任何產生持續現金流的項目或概念等。

而這些項目不止會持續升值，更會不斷產生現金流，而這現金流不受通脹影響，舉例說，持有一幅土地就能收取租金，這租金可以是現金，又或在另一時代變成金銀，又或在打仗時收取糧食作為租金，這就是不受現金限制的「現金流」，而這就是資產項，亦即是真正的財富。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)