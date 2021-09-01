李秀恒：亞馬遜「搬石頭砸己腳」

自從今年5月開始，美國電商巨頭亞馬遜以違反平台規則及侵權等理由，陸續封鎖了逾5萬個中國電商賣家的帳號，造成中國跨境電商行業損失超過1,000億元人民幣(下同)。有分析認為，亞馬遜此舉可能會對中國跨境電商行業造成毀滅性打擊，惟從內地上半年電商出口數據可以看出，在新冠疫情持續波動的大環境下，亞馬遜執意打壓中國跨境電商的行為，恐怕只會自傷其身，更有可能拖累到美國經濟疫後復甦步伐。

亞馬遜今次的打壓行為，甚有配合美國政府遏華外貿發展的影子，其目的是通過打擊中國出口快速增長的電商行業，意圖阻礙中國經濟增長。舉例來說，亞馬遜此次除直接封鎖中國賣家的帳號，還凍結了不少電商店舖的資金，其中不乏正在籌備上市的「準IPO」電商企業，有意將中國電商的資金留在美資平台，以打擊中國內地整個電商行業的上下游產業鏈。

不過，亞馬遜的行為已引起中國有關部門的警惕，並開始着手對電商行業提供適時支援。有「中國跨境電商之都」稱號的深圳，已於8月中旬召開緊急會議研究對策，提出了撥款補助和協助中國電商賣家自建獨立網站，避免跨境電商業務過分依賴亞馬遜平台等方案。

要知道，深圳是中國跨境電商最集中的城市，若全部來自深圳的跨境電商集體撤出亞馬遜，蒙受損失的恐怕只會是亞馬遜自己，以及等待中國商品供應的美國企業，直接影響到美國經濟和產業鏈復甦的進度。

事實上，自新冠肺炎疫情爆發後，全球對中國商品需求急增，令跨境電商業快速增長。據麥肯錫的《中國消費者報告》顯示，目前中國的跨境電商貿易交易量，已佔到全球交易量的45%。因此即使受亞馬遜打壓措施的影響，上半年中國跨境電商進出口仍錄得約26%的增長，其中出口額更增長了28%。

同時間，據「2021中國跨境電商市場數據報告」顯示，今年上半年中國跨境電商市場規模已超過6萬億元，預計全年有望突破14萬億元。在受到亞馬遜嚴厲政策打壓下，中國跨境電商於7月份仍能獲得近60億元的融資，可見國際投資者看好中國電商的發展前景。

須知道，在全球化的當下，沒有任何一間企業可以單單通過打壓政策便能限制一個熱門新興行業的發展。加上東盟於2020年已超越歐盟，一舉躍升為中國最大貨物貿易夥伴，中國電商能通過加快與東盟建立跨境電商平台，減輕對美國市場的依賴。因此，亞馬遜配合美國政府打壓中資電商的行為，恐怕只會令美國失去中國的供應商和龐大市場，可謂「搬石頭砸了自己的腳」。

香港經貿商會會長 李秀恒