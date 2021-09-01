彭偉新：港股短期料維持在25000至26000點上落

港股周二(31日)走勢非常反覆，早段下跌主要是市場擔心中央繼續對內房板塊及中資科技股作出整頓，令到恒指一度跌過429點，跌至最低25,110點後，由低位回升，並最後倒升超過330點，令到恒指單日出現了超過768點的波幅，是近日出現最大單日波幅的一日。

雖然市場對於中央繼續整頓的反應仍然很大，不過，最後市場仍然有驚無險，主要相信是恒指在現水平時，仍然會以反覆為主要方向，而並非以單一的下跌或上升，作為整個走勢，亦配合了恒指的保歷加通道仍然有超過2,000點的波幅下，指數難有明顯的單一方向的預測。

因此，即使港股出現了較明顯的反彈，但仍相信整個反覆整固的局面未會出現轉變，特別是恒指現時仍然未有足夠的動力向上升破20天線的阻力，尤其是恒指在過去兩個月的期間，已連續4次升抵20天線後見頂，令到20天線成為了久攻不破的阻力位。相信港股需要更長的整固期，令到恒指的保歷加通道垂直高度可收縮短至只有不足1,000點後，才有機會出現真正的突破機會，暫時港股仍然會維持在25,000點至26,000點之間徘徊。

集團在持續經營業務的收益按年大增58%至2.29億港元，持續經營業務的毛利率按年大增67.9%至1.037億港元，毛利率增加2.7個百份點至45.3%，主要是在期間投入4,190萬港元的資金於研發及投資在無形資產上，藉此利用數字技術作為提升瘋狂紅單APP及瘋狂體育APP用戶的體驗，同時亦以頂級體育IP作為增加體育及休閒遊戲的吸引力。

由於集團成功推行「賽事+競猜、IP+體育遊戲、瘋狂紅單+彩票銷售」三大核心業務戰略部署，且國際賽事恢復舉行，截至今年6月30日止，平台總用戶數按年上升63.4%至3,890萬，單計活躍用戶已達262萬，按年增加2.75倍。

另外，由於內地在十四五規劃下，「體育強國」成為內地4大國策之一，預期至2025年內地的體育產業總規模可以達到5萬億元人民幣。

集團現時致力在3大範籌以推動瘋狂體育的獨特性及具持續性的競爭優勢，而在今年內，集團將加大在資源投放在研發上，以及增加無形資產的投資。其體育及休閒遊戲業務收益能保持穩定增長，上半年按年增長9.6%至1.23億港元。至於瘋狂紅單APP上半年收益達到6,810萬港元，按年增長5倍外，半年收益已超過2020年全年總和。

另外，瘋狂體育APP在上半年收益按年增加57.1%至3,300萬港元。至於內地體育彩票銷售服務方面，體彩的零售網點鋪設已超過了5,000家，覆全國17個省市，而在上半年的佣金收入為500萬港元，按年增加更達到9倍。

未來集團會簽訂更多賽事並落地海南，結合《多多積分系統》，有效促進海南特色文化體育旅遊的發展方向，為體育迷提供更多的賽事項目互動競猜服務。該股股價自今年6月9日由高位0.86元水平回調至近日低位0.44元後開始反彈，其後再跌返0.5元水平始企穩，股價可先行按回調總跌幅的61.8%作為反彈目標，0.51元可關注，阻力位0.72元，跌穿250天線先行止蝕離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)