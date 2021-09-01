港股受制兩萬六關　騰訊撐市　友邦偏軟

港股早段跌近200點後反彈，恒生指數倒升71點，高見25,950點，再受制兩萬六關，暫回落至25,800點水平整固。國企指數升40點；科技指數升80點，主板成交超過600億港元。

騰訊及美團升1.5%及1%支撐大市；京東集團升1.2%；小米集團升0.2%；阿里巴巴則跌1%。

多隻科指成分股升幅顯著，嗶哩嗶哩飆8%表現最佳；京東健康及萬國數據升7.5%及6.2%；微盟升6.1%；快手漲4.1%。

其他重磅藍籌個別發展，中國平安反彈1%；中國移動升1.5%；工商銀行及中國海洋石油升0.6%；香港交易所及建設銀行升0.4%。滙豐控股及友邦保險跌0.1%及0.5%；藥明生物跌4%，是表現最差藍籌。

【09:20】港股窄幅上落 騰訊向好 阿里跌逾1%

港股在9月首個交易日開市缺乏方向，恒生指數跌7點，報25,871點；國企指數低開3點，報9,179點；科技指數升25點，報6,633點。

大型科網股個別發展，騰訊升0.8%；京東集團升0.2%；美團無起跌；阿里巴巴及快手跌1.2%；小米集團跌0.2%。

中國平安反彈0.9%；友邦保險及建設銀行無起跌；香港交易所跌0.5%；滙豐控股跌0.7%。

過去兩個月炒高逾3倍的東岳集團折讓14%配股，開市應聲跌6.1%，報25.15港元。