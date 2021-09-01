全球反「蘋果及Google稅」　南韓打出第一槍！

南韓國會周二(31日)通過法案，禁止蘋果公司及Google等應用程式(App)商店的營運商，強迫App開發商使用其付款系統。蘋果及Google將無法透過應用程式內購(in-app purchases)坐收被稱為「蘋果/Google稅」的豐厚佣金。

外媒報道，蘋果及Google靠專屬付款系統，向App開發商抽取30%「蘋果稅或谷歌稅」，一直惹來負評。南韓國會通過的法案，要求蘋果及Google的南韓App商店，必須開放其他的支付系統。另外，營運商不得不合理地延後審查App，或突然移除某款app，避免Apple及谷歌藉此報復。兩家公司若違反規定，將被罰其於南韓營業營的3%。

該法案除了禁止科企向軟件開發商收取佣金外，南韓政府亦可以介入調解有關程式收費和退款等糾紛，調查App商店營運者，以保護用戶權益。Google發言人發聲明指，會研究如何配合該法，並解釋向軟件開發商收取佣金是為保持旗下平台免費。蘋果聲明則指，法例可能影響旗下平台逾48萬個南韓軟件開發商，令其從中獲得較少商機。

兩家公司來自App商店的利潤比重不菲。據上年度業績，蘋果總營收為2,745億美元，來自App商店的服務部門收入就佔538億美元，比重近兩成。Google母公司Alphabet去年總營收為1,825億美元，當中Google Play應用程式商店的其他部門營收為217億美元，佔比約12%。

南韓電信委員會主席Han Sang-hyuk表示，歐、美等地都提出了類似法案，南韓打出第一槍，將是全球立法規制App平台的基礎。8月初美國兩黨參議員也推出相似法案，認為要減少科技巨企在App商店的影響力，呼籲國會盡快通過法案。