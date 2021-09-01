【瑞通推介】騰訊挑戰490元　資金反手造淡

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國消費者信心指數跌至6個月低位，另投資者觀望美國周五(3日)公布的就業數據。道指周二(31日)收報35,360點，跌39點或0.1%。恒指周二最多挫逾400點後回升，以全日高位25,878點收市，倒升339點或1.3%。周三(1日)早段曾回調逾180點，回至25,700點以下，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近3,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,800萬元，反映投資者對後市偏淡。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

內地收緊監管未滿18歲的青少年人玩網絡遊戲，騰訊控股旗下遊戲《王者榮耀》發布防沉迷措施升級公告，包括限制未成年用戶的遊戲時長和遊戲消費。另外，騰訊及騰訊音樂娛樂公布，放棄音樂版權獨家授權權利。騰訊周二曾挫近4%至447.2元，午後獲資金吸納，以全日最高位481.2元收市，倒升3.3%。周三早段逆市靠穩，曾升逾1%，逼近490元。周二有近9億元北水淨沽出騰訊，是單日淨流出最多港股。不過8月份計，騰訊累計錄約66億元的港股通淨買入，扭轉此前連續兩個月淨賣出的走勢。輪證資金流方面，周二有逾1,300萬元淨流出其好倉，淡倉則有約270萬元淨流入。

內地擬修訂電子商務法，如平台內經營者實施侵犯知識產權行為未依法採取必要措施，可處50萬至200萬元人民幣以下罰款，甚或被吊銷網絡經營許可證。另外媒報道，早前杭州領導人涉嫌嚴重違紀違法被查，或影響螞蟻IPO重啟。阿里巴巴周二抽上165.5元的全日高位收市，漲4.6%，收復10天線，周三早段回落逾2%，低見161.7元。周二分別有逾30萬元和逾250萬元資金淨流出阿里好倉和淡倉。

保監局公布上半年香港保險業臨時統計數字，來自內地訪客的新造業務保費按年下跌96.5%，至約2億元。友邦保險周二曾挫3%，低見91元，全日跌幅收窄至1%，報92.95元，考驗250天牛熊分界線(92.8元)。周三早段跌逾1%，於92元附近整固。周二有近470萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾170萬元淨流出。

早前公布中期業績後受壓的安踏體育，連續兩日股價回穩，周二收升0.8%，企160元。周三早段升1%，暫續受制於下移中的10天線(162.1元)阻力。周二有逾30萬元淨流出其好倉，淡倉亦有逾20萬元淨流出。

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