【高盛推介】阿里受壓調整 跟進高槓桿購證
2021年09月01日 11:12
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(31日)先跌後回升，並突破160港元水平收市，升約4.6%。周三(1日)則早段低見161.7元後跌幅收窄。
易居企業控股曾公布擬向阿里旗下淘寶中國、股東周忻及獨立第三方雲鋒，共發行集資總額達24.9億元的股份。但在最新的公布中，由於若干先決條件尚未達成或獲豁免，相關股份認購協議已終止。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五(27日)及本周一(30日)共錄得約1,470萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。牛證則於周二繼續獲資金流入，有約140萬元，並較集中在146至148元，及150元收回區域的產品。淡倉方面，則見周二部署熊證的資金主要沽出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選可留意屬行使價150至190元間的低街貨產品中，槓桿最高的阿里購證(24949)。貼價選擇可留意年期約6個月的阿里購證(25431)。牛證方面可留意屬近牛的阿里牛證(60237)，與現價有約13元收回距離。
阿里購證24949，行使價186元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.9倍，行使價150至190元間、低街貨產品中，槓桿最高。
阿里購證25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、中期。
阿里牛證60237，收回價150元，行使價148元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿4.1倍，高槓桿、中期。
阿里熊證59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。