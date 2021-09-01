【高盛推介】阿里受壓調整　跟進高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(31日)先跌後回升，並突破160港元水平收市，升約4.6%。周三(1日)則早段低見161.7元後跌幅收窄。

易居企業控股曾公布擬向阿里旗下淘寶中國、股東周忻及獨立第三方雲鋒，共發行集資總額達24.9億元的股份。但在最新的公布中，由於若干先決條件尚未達成或獲豁免，相關股份認購協議已終止。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五(27日)及本周一(30日)共錄得約1,470萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。牛證則於周二繼續獲資金流入，有約140萬元，並較集中在146至148元，及150元收回區域的產品。淡倉方面，則見周二部署熊證的資金主要沽出。

阿里購證24949，行使價186元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.9倍，行使價150至190元間、低街貨產品中，槓桿最高。

阿里購證25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、中期。

阿里牛證60237，收回價150元，行使價148元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近牛中街貨較低。

阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿4.1倍，高槓桿、中期。

阿里熊證59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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