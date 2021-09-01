末日博士：美國通脹加劇或觸發嚴重債務危機

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)周一(8月30日)於外媒撰文，警告通脹加劇及現時的財政政策均有可能引發「嚴重的債務危機」。

文中指，美國當局為應對新冠肺炎疫情所定下的數萬億美元的刺激經濟計劃，間接令通脹飆升，使美國經濟增長急劇放緩。同時，供應鏈短缺亦降低經濟潛在的增長，並增加生產成本。這些情況疊加，將有可能重演上世紀70年代經濟衰退期間的通脹上升，最終甚至會導致嚴重的債務危機。

美國總統拜登和財政部長耶倫曾多次表示，通脹上升是經濟持續復甦的暫時結果；聯儲局主席鮑威爾在7月下旬表示，通脹「愈來愈高，也愈來愈持久」，但他仍然認為，通脹壓力最終會下降。

然而，一些經濟學家及美國會議員指摘拜登政府的經濟政策加劇通脹。魯比尼亦在文章指出，當局對通脹「樂觀看法」可能是錯誤；Delta變種病毒正擾亂全球經濟，聯儲局所提出的量化寬鬆措施調整將可能導致債券、信貸和股票市場的崩潰。

他亦警告，美國經濟在中長期內可能面臨大量供應鏈方面的負面衝擊；再加上聯儲局寬鬆的貨幣和財政政策，可能會導致持續的滯脹(Stagflation)和債務危機。

魯比尼總結時指出，持續的供應鏈問題將降低潛作的增長，但繼續實施寬鬆的貨幣和財政政策可能引發通脹預期脫錨。由此產生的工資、價格飆漲將重演70年代中期的通脹，當時債務佔GDP(國內生產總值)比重仍低於現在。