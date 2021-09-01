【高盛推介】美團突破1個月高 資金積極部署淡倉
2021年09月01日 11:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團在本周一(30日)收市後公布中期業績後，周二(31日)突破240港元及以全日高位的249元收市，升約9%。周三(1日)則早段低見244元後反彈並突破250元水平，最高見256元，突破1個月高位。
部分券商在美團公布業績後發表報告，當中指美團今年第2季業績表現穩健，雖監管新規及時間表仍存在不確定性，但美團料成本影響可控。該行維持對美團「買入」評級，目標價364元。
觀察個股輪證資金流向，可見淡倉於周二獲資金積極部署，錄得約1,240萬元資金流入，為周二第2多資金流入的相關資產。當中認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，有約1,100萬元。而熊證於周二亦獲資金繼續流入，有約300萬元，並分布在250元以上的各收回區域產品。
好倉方面，則見牛證於周二亦獲資金繼續流入，有約100萬元，並集中在220元以上收回價的貼牛。
觀察港股通資金流向，則見近期北水連日沽出美團，過去3個交易日皆錄得資金淨賣出，合共約10.5億元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價255至280元間、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的美團購證(21868)。價外選擇可留意屬中期的低街貨美團購證(24468)。牛證方面可留意屬貼牛的美團牛證(61732)，與現價有約35元收回距離。
美團購證21868，行使價274.08元，2021年11月23日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、行使價255至280元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
美團購證24468，行使價299元，2021年12月28日到期，實際槓桿5.5倍，價外、中期、低街貨。
美團牛證61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價貼牛槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的美團沽證(12846)。價外選擇可留意年期約4個月的美團沽證(25435)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊證(60242)，與現價有約25元收回距離。
美團沽證12846，行使價228.6元，2021年11月5日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。
美團沽證25435，行使價198.78元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.6倍，價外。
美團熊證60242，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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