【產經直播】港股9月扭轉頹勢？
2021年09月01日 12:07
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港股已連跌3個月，在9月開局表現反覆，有冇條件扭轉頹勢？新出爐的中國8月財新製造業PMI僅49.2遜預期，為2020年5月以來首次陷入收縮水平，經濟數據欠佳，可否憧憬中央放水？
市場繼續炒股不炒市，部分電動車相關股份繼續強勢，如鋰電池股贛鋒鋰業(01772)創新高，高見185元。另外，小米(01810)董事長雷軍在微博發文，宣布小米汽車正式註冊，電動車板塊百花齊放，到底有咩投資策略？另外，新能源股同樣受惠國策，可以點揀股？
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