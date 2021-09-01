香港中旅下半年考慮派息　受疫情及通關因素影響

集團主席及執行董事蔣洪表示，自上半年開始，尤其是第二季，內地度假區的業績增長超過2019年水平，相信憑藉產品的創新及服務質量化，會為十一黃金周的收入帶來較好的拉動作用，又指未來沒有更多出售資產的計劃 。

他續指，下半年內地旅遊市場跟疫情相關，若疫情受控，市場會平穩增長，甚至錄得超預期的增幅，但按上半年消費旺盛情況來看，酒店入住率及平均房價有上升，每人的平均單價亦持續上升。集團在產品端方面已準備好迎接端午節、中秋節及十一黃金周等節慶，若疫情穩定，對內地的旅遊業務將更具信心。

對於客運業務仍錄得虧損，管理層表示集團在跨境客運的市場份額較高，不過在不能通關的情況下比較難達到疫情前的客量，另方面由於要平衡社會責任，讓員工盡量有收入，例如開通本地遊，但亦要控制支出，料資金儲備能維持至明年第一季。

集團位於紅磡的協記三倉土地獲政府批准變更為酒店用途，計劃於該地塊興建一家多功能中高檔精品酒店，目前已完成拆卸舊建築物及樁基檢測，預期2024年初開業。

另外，集團將加快增量項目的推進，積極獲取戰略性優質景區資源，形成新的利潤增長點；並積極探索 海外市場佈局。另外，將爭取擴大粵港澳大灣區的市場佈局，並鞏固長三角的市場份額，積極推進在佈局 中的項目落地。 隨着旅遊行業恢復加速以及本公司存量景區傳統經營旺季的到來，預期經營業績將會有所改善。

上半年集團收入按年增長逾8成達10.31億元，由於新冠疫情緩和及內地的旅遊接待人次恢復較快，旅遊景區及相關業務收入為7.15億元，較上年同期增長210%，應佔虧損為2,600萬元，按年減少76%。上半年主題公園收入為2.17億元，較上年同期增長203%，應佔虧損為400萬元，較上年同期減少近9成。自然人文景區目的地收入按年增長5倍至3.17億，應佔利潤為1,500萬元，上年同期應佔虧損為4,600萬港元；針對疫情相關的各種社交距離和跨境活動的限制影響了整個旅遊業的市場動態，期內旅行社、旅遊證件及相關業務收入為6,100萬元，較上年同期減少62%，應佔虧損按年增13%至3,900萬港元。