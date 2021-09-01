缺櫃缺船缺司機　聖誕要捱貴玩具　名牌波鞋勢加價

外國傳媒報道，美國熱門玩具廠商近日相繼響警，受累於全球航運危機和缺工人等因素，今秋假期購物季的玩具供應料大受影響，可能出現缺貨。另外，近期變種病毒在越南肆虐，令當地不少產業停擺，其中服飾、球鞋代工及咖啡出口皆遭受嚴重衝擊。8月以來咖啡豆價格已大漲近五成，美資名牌GAP及Nike等也面臨困境。

【家長小心今年聖誕捱貴玩具】

兩家玩具大廠行政總裁近期指出，擔憂供應鏈的問題及連帶的成本上漲，可能導致許多小孩在聖誕節無法得到他們想要的禮物，並提醒家長要盡早購買。

MGA娛樂公司行政總裁Isaac Larian說：「今年玩具產品將出現缺貨。市場會出現需求，但供應無法滿足。」

未上市的MGA娛樂旗下擁有且經銷的品牌包括Little Tikes、Rainbow High娃娃、L.O.L. Surprise！等。資料顯示，L.O.L. Surprise！是過去幾年最熱門的玩具品牌之一，且是2020年最暢銷玩具。

玩具商坦言，對全球貨運「一哥」馬士基等航運公司感到「很沮喪」，因他們趁全球海運貨櫃短缺而加價。「去年貨櫃運費3,200美元，現在漲到2.2萬美元。原材料與勞工成本皆大幅攀升。我們看見未計入物流的中國製造產品成本飆23%，這些都會推升零售價格。」再者，就算付出更高費用讓產品運送到美國港口，但貨車司機人力短缺，使產品送到倉庫以及運往零售架上售賣的困難度也增加。「過去30天，我們在46艘船上共計數百個貨櫃都停泊在洛杉磯港和長灘港外海，就算有足夠人力卸貨，卻沒有足夠貨車可以載貨。」

有玩具商亦提到，一些產品被卡在海運貨櫃，一些產品則在中國工廠「不斷囤積」，這使未來幾周更難補足零售店架上的商品。

【越南爆疫波及咖啡及衣履出口】

越南是羅布斯塔(Robusta)咖啡豆的主要生產國，但出口樞紐胡志明市疫情嚴重，導致出口狀況受到阻礙，加上航運市場擠塞導致運輸延遲，使羅布斯塔咖啡豆價格在8月上漲近五成。

除咖啡豆價格飆升外，許多工廠被迫停工或減產，導致紡織品及鞋履等生產受阻，加上越南主要港口凱萊港及蓋梅港都因疫情暫停部分進出口工作，效率下滑近四成，因此包括Nike、adidas、GAP、Lululemon及H&M等國際大品牌都面臨產銷困境。

報道指出，越南疫情的最大受害者是美國，並以鞋類服飾業最慘，Nike有51%鞋履及30%服飾生產來自越南，GAP及Lululemon也有約1/3產品在越南製造。