美國20個主要城市6月樓價升幅破紀錄　租金同漲

美國聯邦住房金融局(FHFA)周二發布的報告顯示，截至6月份的12個月內，美國房價指數創紀錄地上升18.8%。以第2季價格計算，年增幅度為17.4%。同時，有調查顯示，美國20個主要城市6月獨棟屋價格，按年升幅創下紀錄新高。

外媒報道，截至6月的12個月，標普CoreLogic Case-Shiller樓價綜合指數上升19.1%，高於5月修正後的年漲幅17.1%，這是自1987年以來，開始進行調查後最大的年度漲幅。按月計算，6 月樓價較5月上升1.8%。在這20個城市中，鳳凰城、聖迭戈哥和西雅圖回報的按年升幅最大。

FHFA的指數是使用由房利美和房地美出售或擔保，抵押貸款融資的房屋的購買價格計算得出的。

報道引述Realtor.com經濟研究主管George Ratiu表示，指數飆升凸顯了火熱的夏季房地產市場，買家準備用現金支付首付和低利率貸款，對數量正在縮減的待售房屋進行競價，推高了樓價。

樓價攀升之餘，租金也在上漲。房地產數據公司Yardi Matrix追蹤的數據顯示，今年截至7月，房屋租金要價上漲近13%，是過去5年以來最高。Yardi Matrix指出，公寓要價租金也有所上漲，但速度較慢—截至7月，今年以來漲8.3%。這種差異部分反映了在疫情打擊後，市中心人口減少而需求減弱。

Apartment List的最新數據顯示了類似的情況。這家房地產數據公司透露，其全國指數從7月到8月上漲了2.1%，較前一個月的2.5% 略有降溫，但自年初以來租金增長趨勢仍在繼續。