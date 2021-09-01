應對通脹　新興國央行再次積極買入黃金

數據顯示，此前因新冠疫情而中斷的中央銀行買入黃金趨勢又再重新出現。今年4至6月，全球央行黃金淨買入量200噸，按季度計算達到2年來最高水平。分析指出，美國的貨幣政策邁向正常化，跨境資金的流動容易出現混亂，市場對美國債務和通脹的擔憂愈演愈烈，為了應對貨幣動盪，與美元相比，新興市場國家正在增持黃金。

外媒引述世界黃金協會的統計顯示，央行和公共機構次季的黃金買入量比首季增加5成。去年第三季按季度計算時隔9年轉為淨賣出，但目前再次增持。新興市場國家此前為了提振國內經濟和確保外匯，出售了價格走高的黃金，目前出售告一段落，新興市場國家的央行已重新成為黃金買家。

綜觀買入量最多的是泰國，4月和5月合計買入90噸黃金。泰國的黃金儲備增加6成，增至244噸，創出歷史最高水平。黃金相當於泰國外匯儲備整體的6%。報道引述泰國央行行長塞薩普特表示，黃金符合安全性、收益性、分散性、尾部風險對沖等準備金管理的主要目的。

買入排行2位以下都是新興市場國家。巴西央行買入54噸黃金，餘額達到121噸，創出2000年11月以來、時隔約20年的新高。巴西是自2012年以來首次大規模買入黃金。除了土耳其和印度之外，匈牙利和波蘭等東歐各國也在積極買入黃金。

全球央行的黃金持有餘額達到3.54萬噸，正在持續增加。包括歐洲中央銀行(ECB)在內的歐元區各國以黃金持有外匯儲備的6成，發達國家家是最大的黃金持有者，但正在增加持有量的是新興市場國家。

報道指出，泰國等新興市場國家1990年代經歷金融危機，一直增加外匯儲備，但此前主要是美元，轉捩點出現在2010年前後，受源自美國的金融危機和歐洲債務危機影響，新興市場國家對歐美貨幣和國債的信賴動搖，正在向黃金分散外匯儲備。由於應對新冠疫情的財政支出，美國的債務膨脹，通脹風險也隨之提高。