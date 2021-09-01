澳洲今年上半年黃金產量157噸　超過中國

礦業諮詢機構數據顯示，澳洲今年上半年黃金產量157噸，超過中國的153噸 成「最大黃金生產國」。

外媒引述澳洲利亞礦業諮詢機構Surbiton Associates報告提到，今年上半年澳洲利亞黃金產量達到157噸，第一季錄得74噸，而第二季錄得83噸，超過中國的153噸數據。澳洲利亞工業部報告日前更預估，澳洲利亞今年的黃金產量有望超過中國，成為全球最大黃金生產國。

Surbiton Associates總監Sandra Close表示，中國今年上半年的黃金生產，受到安全事故的影響，下半年仍需要持續觀察，才能知曉澳洲利亞是否將成為最大的黃金生產國。截至今年6月底財年，澳洲利亞黃金產量達到321噸，略低于上個財年創新高的328噸，而黃金的產值約為260億澳元。

根據美國地質勘探局(USGS)數據，自2007年超越南非以來，中國一直是世界上最大的黃金生產國。美國地質勘探局估計，去年中國的產量為380噸。要知道，10多年來，澳洲利亞持續處于僅次于中國的世界第二大黃金生產國，而南非的產量則大幅下降。

Close表示，在新冠疫情衝擊市場，以及非常具有挑戰性的上個財年里，澳洲利亞的黃金產業為國家經濟做出可觀的貢獻。許多的礦業分析師也都預期，澳洲利亞將會超過中國，成為全球最大的黃金生產國。其主因是，過去幾年澳洲的金礦商持續投資於勘探活動。

他又補充指，在2001年期間，澳洲利亞的金礦勘探支出占總體礦業勘探支出的55%，但2008年至2014年期間，一度降低至僅有約20%，而目前則又已經重新恢復至約50%的水平。

中國黃金協會早前曾提及，今年上半年國內原料黃金產量為152.75噸，與去年同期相比減產17.32噸或10.18%。其中，黃金礦產量122.72噸，有色副產金產量30.03噸。報告也稱，受到年初煙臺兩起安全事故的影響，山東省內非煤礦山自2月起停產，并進行安全生產大檢查，是中國上半年黃金產量下降的主要原因。