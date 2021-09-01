OneDegree B1輪融資逾2億元　續行創新路線

郭指出，公司除了在港設團隊，同時在深圳、台灣、新加坡三地分別設有團隊，認為大灣區保險市場機遇龐大，預期發展佈局跟香港類似，會先推出寵物保險產品，再發展其他產品。

他表示，會把部分資金放在產品發展上，主要投放在醫療、網絡安全、及家居相關的保險產品上。此外，現時公司各業務總顧客人數逾9萬人，續保客戶超過9成，反映顧客對產品滿意。

展望未來，為配合公司業務發展，計劃在未來12個月擴大團隊人數，由現時共150人增加一倍至300人以上。業務發展方面，預計在第四季推行醫療相關之保險產品，具體暫計劃推出危疾保險產品。全球發展方面，郭指出，目標在5年內，在全球五大洲都設佈局，主要先在歐洲及亞洲發展。

OneDegee自成立以來積極擴大多元化業務，現時業務包含寵物保險、家居按揭火險、電商貨運保險，及網絡安全保險等領域，雖無法披露各項業務具體保單數據，但表示各業務發展都「非常好」。郭對公司發展充滿信心，其優勢除了兼顧傳統保險產品外，還會推出創新及市場上尚未普及的產品，期望至2025，公司能發展成全港前三名的保險公司。他續指，公司會繼續考慮私人的投資計劃，惟暫未有上市計劃，公司目前會集中把服務做好。