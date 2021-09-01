金價穩守1810美元 道期升145點
2021年09月01日 16:16
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美匯指數報92.74；港匯見7.7769；離岸人民幣(CNH)報6.4589；美元兌日圓報110.4；歐元企1.1806，英鎊處1.3758。金價報1,811美元。布油報72.34美元，紐油報69.17美元。比特幣企4.7萬美元水平。道指期貨升145點。
●市後關注點
-20:15 美國8月ADP私人職位增長
-21:45 美國8月製造業採購經理指數(PMI)
-22:00 美國7月建築開支(按月)
-22:00 美國8月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●港股連日反彈，恒生指數重上兩萬六關，收報26,028點，升149點或0.58%。國企指數半日收報9,271點，升87點或0.95%；科技指數收報6,693點，升85點或1.3%，主板成交1,818億港元。https://bit.ly/3mMZOX3
●歐洲三大指數早段做好，酒企Pernod Ricard飆3%。
●滬綜指升23點，兩市成交額再創年內新高。https://bit.ly/3kGsJJt
●中國經濟：
-上海港8月集裝箱吞吐量創單月新高。
-北京2022年5G產業收入料達2,000億人民幣。
-中證監：推進期貨市場開放，提高大宗商品定價影響力。
-內地專家：樓市倘現負資產，將面臨真正危機。
●美國20個主要城市6月樓價升幅破紀錄，租金同漲。
●缺櫃缺船缺司機，家長小心今年聖誕捱貴玩具。
●越南疫慌，美受害最深！Nike、GAP等大品牌全線響警。
●全球缺「芯」！雷諾西班牙車廠部分停工，恐長達2個月。
●全球反「蘋果及Google稅」，南韓打出第一槍！
●香港保監局與內地及澳門簽訂金融科技合作諒解備忘錄。
●澳洲第2季度錄得破紀錄的9.6%經濟增長。
●應對通脹，新興國央行再次積極買入黃金。
●末日博士：美國通脹加劇或觸發嚴重債務危機。
●Twitter計劃允許用戶用比特幣打賞內容創作者。
●調查：今年印度智能手機市場出貨量料達1.73億部，創新高。