長沙灣聯興工廠大廈85%業權放售　全幢市值6.6億

工廈活化政策帶動近年該類物業交投轉旺，有小業主趁勢聯手將持有物業業權出售。世邦魏理仕獲業主委任代理公開要約形式，出售長沙灣瓊林街109號聯興工廠大廈約85%業權份數，截止日期為10月12日。若連同潛在可供出售業權計算可增至約99%，該項目全幢市場估值約6.6億元。

該物業為1幢10層高工業大廈，地盤面積約8,800方呎，現有建築面積約68,676方呎，地積比率約7.8倍，物業業權簡單，除上述85%業主同意出讓業權外，另外約14%業權持有人亦屬意出售物業。至於餘下約1%業權由有多名小業主持有。

參考近期區內近期的工廈成交，若聯興工廠大廈以14.4倍地積比率，最高可建樓面約126,720方呎發展，以及100%業權計算，估算全幢現時每方呎樓面地價約達5,200元。

該行香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，政府去年就非住宅物業撤辣，加上政府推出以「標準金額」補地價及活化政策申請增加20%地積比率即將到期，以上種種因素均帶動近期工業市場成交熾熱。