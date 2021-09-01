數碼通料5G用戶將持續上升　明年頻譜費上漲

執行董事馮玉麟在網上業績會表示，目前公司的香港5G覆蓋率達99%，包括主要道路及港鐵線。另外，期末流動服務月費計劃每月每戶平均收入(APRU)按年增長6.87%，由189元增加至202元，但他未透露APRU，指由4G計劃升級至5G時，ARPU升幅為50至100元。

市場及銷售部主管林寶彤表示，5G前景樂觀，指市場上5G手機選擇多，金額由2,000元至逾萬元不等，料5G手機用戶增加能帶動5G上客量，因使用者在5G後，較少重用4G服務。科技總裁鄒金根預期，來年核心資本開支為6.65億元，預計其後兩年將下跌10至15%至約5.5億至6億元。

此外，公司4G頻譜需續期，令明年頻譜成本上升，馮玉麟坦言頻譜使用費成本貴，主要是用作更新4G頻譜，今年頻譜使用費為3.2億元，預計明年將超過4億元，相當於今年純利總額，但他強調不需太擔心，指公司收入升幅具鼓舞性，估計頻譜費能在此抵銷，不打算改變派息比率。

此外，執行董事馮玉麟指公司在未來1至2年有計劃進一減少營運開支。展望未來，他坦言漫遊業務挑戰將會持續，主由是疫情的不確定性影響香港通關步伐，加上政府補貼計劃完結，公司對前景保持審慎樂觀。